2024 Kasım Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

Ve çoğu oyuncu için yılın beklenen o anı geliyor. Farming Simulator 25, bu Kasım ayında bizlerle birlikte olacak. Kendi tarlanızı ekip biçecek, ticaret yapacak ve çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız. Hem de daha yeni nesil bir teknoloji ile birlikte.