2024 Kasım Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun
2024 Kasım Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun
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1. Metal Slug Tactics - 5 Kasım
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2. Planet Coaster 2 - 6 Kasım
3. Metro Awakening - 7 Kasım
4. Farming Simulator 25 - 12 Kasım
5. LEGO Horizon Adventures - 14 Kasım
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6. Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım
7. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım
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