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2024 Kasım Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

2024 Kasım Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 11:01

Sıcak yaz aylarından soğuk kış günlerine doğru hızla ilerlediğimiz şu günlerde bakalım Kasım ayı bizleri hangi oyunlarla karşılayacak?

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1. Metal Slug Tactics - 5 Kasım

1. Metal Slug Tactics - 5 Kasım

Metal Slug serisi çok uzun bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Metal Slug Tactics, serinin alışık olduğumuz oyun tipinden biraz daha farklı olacak. Sıra tabanlı bir taktiksel rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkacak bu oyun, 5 Kasım günü bize nostaljiyi yaşatacak.

2. Planet Coaster 2 - 6 Kasım

2. Planet Coaster 2 - 6 Kasım

Aslen bir lunapark simülatörü olarak geçen Planet Coaster serisinin yeni oyunu Planet Coaster 2, 6 Kasım günü bizlere merhaba diyecek. Kendi eğlence tesisinizi oluşturacak ve burada müşterilerle ilgileneceksiniz.

3. Metro Awakening - 7 Kasım

3. Metro Awakening - 7 Kasım

Aslen bir VR oyunu olan Metro Awakening, 2028 yılında geçen bir hikayeyi bizlere sunacak. Moskova metrosunun içerisinde hayatta kalacağımız bu oyunu maalesef VR cihazı olmadan oynamanın pek mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

4. Farming Simulator 25 - 12 Kasım

4. Farming Simulator 25 - 12 Kasım

Ve çoğu oyuncu için yılın beklenen o anı geliyor. Farming Simulator 25, bu Kasım ayında bizlerle birlikte olacak. Kendi tarlanızı ekip biçecek, ticaret yapacak ve çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız. Hem de daha yeni nesil bir teknoloji ile birlikte.

5. LEGO Horizon Adventures - 14 Kasım

5. LEGO Horizon Adventures - 14 Kasım

Horizon serisi son yıllarda birçok farklı içeriği ile bizlerle birlikte oluyor ama bu sefer durum biraz daha farklı. Aloy'un macerasını Lego boyutuyla birleştiren LEGO Horizon Adventures, kendine has mizacı ve bölümleriyle eğleneli bir oyun deneyimi sunacağa benziyor.

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6. Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım

6. Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 Kasım

Gerçekçiliği ile hayran bıraktıran serinin yeni oyunu Microsoft Flight Simulator 2024 ise 19 Kasım günü bizlerle birlikte oluyor. Birebir yansıtılmış dünya haritası ve binlerce farklı taşıt seçeneği ile saatler boyu oynayabileceğini bir macera vadediyor.

7. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım

7. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 Kasım

Çok uzun zamandır sadece erteleme haberi alabildiğimiz S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nihayet bu ay çıkacak. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalma ve gerilimi sonuna kadar hissedeceğimiz bir oyuna hazır olun deriz.

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