Stardew Valley'de Kullanabileceğiniz En Güçlü Silahları Derledik!

29-44 arası bir temele hasara sahip olan bu kılıç, aynı zamanda düşmanları geri itme konusunda da önemli bir etkiye sahip. Yani madenlerde karşılaşacağınız bir düşmana saldırdığınızda onu biraz geri itebilir ve bu süreçte daha uygun bir konumda saldırabilirsiniz.