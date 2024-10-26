Stardew Valley'de Kullanabileceğiniz En Güçlü Silahları Derledik!
Stardew Valley'de Kullanabileceğiniz En Güçlü Silahları Derledik!
Yıllardır hayatımızda olan ve artık çok farklı bir seviyede bizlere merhaba diyen Stardew Valley'e yeni başlayanlar için harika bir liste hazırladık.
Bu yazı içerisinde oyunda kullanabileceğiniz en güçlü silahları derledik!
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10. Master Slingshot
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9. Dwarf Dagger
8. Tempered Broadsword
7. Dragontooth Shiv
6. Infinity Dagger
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5. Galaxy Sword
4. Dragontooth Cutlass
3. Dragontooth Club
2. Infinity Blade
1. Infinity Gavel
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