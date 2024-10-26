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Stardew Valley'de Kullanabileceğiniz En Güçlü Silahları Derledik!

Stardew Valley'de Kullanabileceğiniz En Güçlü Silahları Derledik!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 21:38

Yıllardır hayatımızda olan ve artık çok farklı bir seviyede bizlere merhaba diyen Stardew Valley'e yeni başlayanlar için harika bir liste hazırladık. 

Bu yazı içerisinde oyunda kullanabileceğiniz en güçlü silahları derledik!

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10. Master Slingshot

10. Master Slingshot

Eğer uzak mesafeden hasar vermek isterseniz o zaman Master Slingshot sizin için güzel bir başlangıç silahı olabilir. Madenlerde bulabileceğiniz bu silahı kullanması biraz zor ancak alışınca daha rahat bir kullanıma ulaşıyorsunuz.

9. Dwarf Dagger

9. Dwarf Dagger

Savunma odaklı oynamak isteyenlerin tercih edebileceğin Dwarf Dagger, Zencefil Adası içerisinde bulunabiliyor. Oyuncuya +1 hız ve +2 kritik hasar vermesinin yanı sıra aynı zamanda +6'lık bir savunma istatistiğine de sahip kendisi.

8. Tempered Broadsword

8. Tempered Broadsword

29-44 arası bir temele hasara sahip olan bu kılıç, aynı zamanda düşmanları geri itme konusunda da önemli bir etkiye sahip. Yani madenlerde karşılaşacağınız bir düşmana saldırdığınızda onu biraz geri itebilir ve bu süreçte daha uygun bir konumda saldırabilirsiniz.

7. Dragontooth Shiv

7. Dragontooth Shiv

40-50 hasar aralığında bulunan Dragontooth Shiv, Zencefil Adası içerisinde bulunabilen bir diğer güçlü silah. En önemli tarafı ise +100 kritik güce sahip olması.

6. Infinity Dagger

6. Infinity Dagger

50-70 arası hasar oranına sahip olan Infinity Dagger, +1 hız,+3 savunma, +4 kritik şans ve +5 ağırlık özelliklerinden faydalanabiliyor. Özellikle maden aramalarında yanınızda bulundurmak isteyebileceğiniz türden bir silah kendisi.

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5. Galaxy Sword

5. Galaxy Sword

Stardew Valley oyuncuları tarafından en iyi silah olarak kabul edilen Galaxy Sword, 60-80 arası bir hasar oranına sahiptir. Silahı elde etmek ise biraz zor. Nadir bir prizmatik parçası bulmalı ve onu çöl içerisinde yer alan 3 sütunun ortasına götürmelisiniz.

4. Dragontooth Cutlass

4. Dragontooth Cutlass

75-90 arası bir hasar ortalamasına sahip olan Dragontooth Cutlass, düşmanların en çok korkacağı silahlardan bir tanesi. Ayrıca +50 kritik güce sahiptir. Çok üst düzey özelliklere sahip olmasa bile temel hasarının verdiği darbeler hayat kurtarıcı olabilir.

3. Dragontooth Club

3. Dragontooth Club

Listenin sonuna yaklaşırken 80-100 hasar oranına sahip olan Dragontooth Club'dan bahsetmemek olmaz. +50 kritik güce +3 ağırlığa sahip bu silahı sadece nadir sandıklardan bulma ihtimaliniz var.

2. Infinity Blade

2. Infinity Blade

Oyunun en havalı kılıcını kullanmak isteyenlere Infinity Blade'i önerebiliriz. + hız ve +2 savunma bonusu veren bu kılıç aynı zamanda 80-100 hasar oranına sahiptir. Genel olarak oyunda sahip olabileceğiniz en güçlü kılıç olarak kabul ediliyor.

1. Infinity Gavel

1. Infinity Gavel

Ve listemizin son silahı ise 100-120 hasar oranına sahip olan Infinity Gavel oluyor. Bir kılıç yerine çekiç kullanmak isteyenlerin sahip olabileceği en güçlü silah kendisi. +2 hız, +1 savunma ve + 5 ağırlık özelliklerine sahip olduğunu da ekleyelim.

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