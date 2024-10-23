The Last of Us'ın Geliştiricisi Naughty Dog'un Yeni Oyunu Daha Fazla Özgürlük Sunacak

Oyun dünyasının güvenilir haber kaynaklarından Game Informer'ın eski yazarlarından olan Ben Hanson'ın bir podcast programında anlattıkları sevilen stüdyonun karşımıza ne çıkartacağı konusunda ipuçları veriyor. Oyun üzerinde çalışan 'çok bilgili biri' ile konuştuğunu aktaran Hanson 'Ses tonu, 'Hepiniz bu şeyin ne kadar muhteşem olacağına hazır değilsiniz' der gibiydi. Karşılaştırmak için referans aldıkları oyunu söylemeyeceğim çünkü insanların 'MinnMax aynen böyle olacağını söylemişti' demesini istemiyorum. Ama çok fazla oyuncu özgürlüğü olan bir oyunla karşılaştırdılar.' ifadelerini kullandı.