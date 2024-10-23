The Last of Us'ın Geliştiricisi Naughty Dog'un Yeni Oyunu Daha Fazla Özgürlük Sunacak
The Last of Us'ın Geliştiricisi Naughty Dog'un Yeni Oyunu Daha Fazla Özgürlük Sunacak
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Pek çok oyuncunun favori stüdyoları arasında yer alan Naughty Dog'un şu sıralar yeni projeler üzerinde çalıştığı sır değil.
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"Bu şeyin ne kadar muhteşem olacağına hazır değilsiniz."
Naughty Dog'un sıradaki oyunu hakkında elimizde hala pek fazla bilgi yok.
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