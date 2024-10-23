Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Last of Us'ın Geliştiricisi Naughty Dog'un Yeni Oyunu Daha Fazla Özgürlük Sunacak

The Last of Us'ın Geliştiricisi Naughty Dog'un Yeni Oyunu Daha Fazla Özgürlük Sunacak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 15:30

The Last of Us ve Uncharted gibi serilerle büyük övgü toplayan ve sıradaki işleri merakla beklenen Naughty Dog'un yeni oyunu hakkında heyecanlandıran detaylar var.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pek çok oyuncunun favori stüdyoları arasında yer alan Naughty Dog'un şu sıralar yeni projeler üzerinde çalıştığı sır değil.

Pek çok oyuncunun favori stüdyoları arasında yer alan Naughty Dog'un şu sıralar yeni projeler üzerinde çalıştığı sır değil.

Hikaye ve aksiyonu başarılı bir biçimde harmanlayan stüdyodan gelen bilgiler oyuncuların karşısına çıkartacakları sıradaki oyunda daha fazla özgürlüğe sahip olacağımız açık uçlu bir tasarıma yöneleceklerini işaret ediyor.

"Bu şeyin ne kadar muhteşem olacağına hazır değilsiniz."

"Bu şeyin ne kadar muhteşem olacağına hazır değilsiniz."

Oyun dünyasının güvenilir haber kaynaklarından Game Informer'ın eski yazarlarından olan Ben Hanson'ın bir podcast programında anlattıkları sevilen stüdyonun karşımıza ne çıkartacağı konusunda ipuçları veriyor. Oyun üzerinde çalışan 'çok bilgili biri' ile konuştuğunu aktaran Hanson 'Ses tonu, 'Hepiniz bu şeyin ne kadar muhteşem olacağına hazır değilsiniz' der gibiydi. Karşılaştırmak için referans aldıkları oyunu söylemeyeceğim çünkü insanların 'MinnMax aynen böyle olacağını söylemişti' demesini istemiyorum. Ama çok fazla oyuncu özgürlüğü olan bir oyunla karşılaştırdılar.' ifadelerini kullandı.

Naughty Dog'un sıradaki oyunu hakkında elimizde hala pek fazla bilgi yok.

Naughty Dog'un sıradaki oyunu hakkında elimizde hala pek fazla bilgi yok.

Stüdyo başkanı Neil Druckmann 2023 yılında verdiği bir röportajda  “biraz yeni, biraz farklı, herkesin beğenmeyeceği bir şey denemekle” ilgilendiğini söylemişti. Naughty Dog'un gelecek planları arasında neler olduğunu ise ancak resmi açıklamanın ardından öğrenebileceğiz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın