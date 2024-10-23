İptal Edildiği İddia Edilen The Wolf Among Us 2 Hakkında Geliştiricilerden Açıklama Geldi
İptal Edildiği İddia Edilen The Wolf Among Us 2 Hakkında Geliştiricilerden Açıklama Geldi
Çok sevilen ilk oyununun ardından hikayeyi yıllar sonra devam ettirecek olan The Wolf Among Us 2 hakkındaki korkutan iptal iddialarının ardından oyunun akıbeti hakkında geliştirici ekipten açıklama geldi.
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İlk oyunu 2013 yılında karşımıza çıkan The Wolf Among Us uzun yıllar boyunca sessizliğe gömüldükten sonra 2020 yılında nihayet devam oyununun müjdesini almıştık.
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Çıkış tarihi 2023 olarak açıklandıktan sonra ertelenen oyundan uzun bir süredir haber yoktu. Öyle ki merakla beklenen oyunun iptal edildiği iddia edilmeye başlanmıştı.
"The Wolf Among Us 2 üzerindeki geliştirme çalışmaları devam ediyor."
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