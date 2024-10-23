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İptal Edildiği İddia Edilen The Wolf Among Us 2 Hakkında Geliştiricilerden Açıklama Geldi

İptal Edildiği İddia Edilen The Wolf Among Us 2 Hakkında Geliştiricilerden Açıklama Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 12:05

Çok sevilen ilk oyununun ardından hikayeyi yıllar sonra devam ettirecek olan The Wolf Among Us 2 hakkındaki korkutan iptal iddialarının ardından oyunun akıbeti hakkında geliştirici ekipten açıklama geldi.

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İlk oyunu 2013 yılında karşımıza çıkan The Wolf Among Us uzun yıllar boyunca sessizliğe gömüldükten sonra 2020 yılında nihayet devam oyununun müjdesini almıştık.

İlk oyunu 2013 yılında karşımıza çıkan The Wolf Among Us uzun yıllar boyunca sessizliğe gömüldükten sonra 2020 yılında nihayet devam oyununun müjdesini almıştık.

Geliştirici Telltale'ın geçtiği sıkıntılı süreçlerin ardından devamına hiç kavuşamayacağımızı kabullendiğimiz The Wolf Among Us'ın devam oyununun geliştirme aşamasında olduğu 2020 yılında, The Game Awards sırasında duyurulmuştu.

Çıkış tarihi 2023 olarak açıklandıktan sonra ertelenen oyundan uzun bir süredir haber yoktu. Öyle ki merakla beklenen oyunun iptal edildiği iddia edilmeye başlanmıştı.

Çıkış tarihi 2023 olarak açıklandıktan sonra ertelenen oyundan uzun bir süredir haber yoktu. Öyle ki merakla beklenen oyunun iptal edildiği iddia edilmeye başlanmıştı.

Peri masallarına değişik bir yorum getirip noir sosuyla oyunculara sunan The Wolf Among Us'ın devam oyunu için oyuncuların bekleyişi devam ederken Telltale ekibi uzunca bir sürenin ardından The Wolf Among Us 2 hakkında yeni bilgilerle geldi.

"The Wolf Among Us 2 üzerindeki geliştirme çalışmaları devam ediyor."

"The Wolf Among Us 2 üzerindeki geliştirme çalışmaları devam ediyor."

The Wolf Among Us 2'nin iptal edildiği söylentileri üzerine konuşan Telltale Halkla İlişkiler Uzmanı söylentilerin asılsız olduğuna değinirken doğru zamanda oyuncularla daha fazla bilgi paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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