Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz MMO Oyunu Yükselişte
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz MMO Oyunu Yükselişte
Steam'de haftanın en çok satan oyunları ortaya çıktı. Tüm dünyadaki oyuncuların istatistiklerine göre oluşan listenin yükselişiyle dikkat çeken ismi ise oynaması ücretsiz, popüler MMO oldu.
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1. Listenin birincisi bu hafta da değişmedi.
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2. Oynaması ücretsiz MMO oyunu yükselişini sürdürüyor.
3. Anime temalı dövüş oyunu bir sıra gerilese de hala popülerliğini koruyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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