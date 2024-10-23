Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz MMO Oyunu Yükselişte

Hem ülkemizde hem de global listelerde listenin neredeyse her hafta zirvesine oturmayı başaran Counter-Strike 2 bu hafta da liderliğini korumayı başarıyor. Zaman zaman sürprizlerle liderlikten düşse de bir şekilde koltuğunu geri kazanmayı başaran Counter-Strike 2 bu hafta da oyuncuların ilk tercihi oldu.