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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz MMO Oyunu Yükselişte

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz MMO Oyunu Yükselişte

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 11:19

Steam'de haftanın en çok satan oyunları ortaya çıktı. Tüm dünyadaki oyuncuların istatistiklerine göre oluşan listenin yükselişiyle dikkat çeken ismi ise oynaması ücretsiz, popüler MMO oldu.

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1. Listenin birincisi bu hafta da değişmedi.

1. Listenin birincisi bu hafta da değişmedi.

Hem ülkemizde hem de global listelerde listenin neredeyse her hafta zirvesine oturmayı başaran Counter-Strike 2 bu hafta da liderliğini korumayı başarıyor. Zaman zaman sürprizlerle liderlikten düşse de bir şekilde koltuğunu geri kazanmayı başaran Counter-Strike 2 bu hafta da oyuncuların ilk tercihi oldu.

2. Oynaması ücretsiz MMO oyunu yükselişini sürdürüyor.

2. Oynaması ücretsiz MMO oyunu yükselişini sürdürüyor.

Çıktığı günden bu yana oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılanan Throne and Liberty bu hafta üç sıra birden yükselerek ilk üç içerisinde konumlanmayı başardı. Göz alıcı grafikleriyle de dikkat çeken oyun listede kalıcı olacak mı göreceğiz.

3. Anime temalı dövüş oyunu bir sıra gerilese de hala popülerliğini koruyor.

3. Anime temalı dövüş oyunu bir sıra gerilese de hala popülerliğini koruyor.

Son birkaç haftadır listenin üst sıralarında kendine yer bulmayı başaran Dragon Ball: Sparking! Zero bu hafta bir sıra geriye düştüğü listede yine de üçüncülükte tutunmayı başardı. 45,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun ünlü anime ve manga serisi bizleri Dragon Ball evrenine ışınlıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Liar's Bar

  • EA Sports FC 25

  • DayZ

  • Dota 2

  • Call of Duty: Black Ops 6

  • New World: Aeternum

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