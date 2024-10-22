League of Legends MMO Oyunu Hakkında Umutlandıran Gelişmeler Var
League of Legends MMO Oyunu Hakkında Umutlandıran Gelişmeler Var
Duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından ilgiyle takip edilen ancak geliştirme süreci çalkantılı ilerleyen, Riot Games'in League of Legends evreninde geçecek MMO oyunu uzun bir sürenin ardından yaşam belirtisi gösterdi!
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Riot Games 2020 yılında League of Legends evreninde geçecek bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını açıklayarak oyun dünyasında heyecan yaratmıştı.
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League of Legends MMO oyunundan uzunca bir sürenin ardından yaşam belirtileri var!
Oyuncuların merakla bekledikleri MMO oyunundan şimdilik bu iş ilanı haricinde başka ses seda yok.
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