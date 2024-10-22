League of Legends MMO Oyunu Hakkında Umutlandıran Gelişmeler Var

Hakkında pek fazla detay paylaşılmayan ve duyurulduğunda henüz geliştirme aşamasının çok başlarında olduğu söylenen MMO oyununun Riot Games'in işten çıkartma dalgası ve League of Legends evreninde geçen bağımsız oyunları yayınlayan Riot Forge'un kapatılmasıyla birlikte rafa kaldırılmış olabileceği ihtimali konuşuluyordu. Zira daha sonrasında projenin sıfırlandığına dair haberler almıştık.