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League of Legends MMO Oyunu Hakkında Umutlandıran Gelişmeler Var

League of Legends MMO Oyunu Hakkında Umutlandıran Gelişmeler Var

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 17:28

Duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından ilgiyle takip edilen ancak geliştirme süreci çalkantılı ilerleyen, Riot Games'in League of Legends evreninde geçecek MMO oyunu uzun bir sürenin ardından yaşam belirtisi gösterdi!

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Riot Games 2020 yılında League of Legends evreninde geçecek bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını açıklayarak oyun dünyasında heyecan yaratmıştı.

Riot Games 2020 yılında League of Legends evreninde geçecek bir MMO oyunu üzerinde çalıştıklarını açıklayarak oyun dünyasında heyecan yaratmıştı.

Hakkında pek fazla detay paylaşılmayan ve duyurulduğunda henüz geliştirme aşamasının çok başlarında olduğu söylenen MMO oyununun Riot Games'in işten çıkartma dalgası ve League of Legends evreninde geçen bağımsız oyunları yayınlayan Riot Forge'un kapatılmasıyla birlikte rafa kaldırılmış olabileceği ihtimali konuşuluyordu. Zira daha sonrasında projenin sıfırlandığına dair haberler almıştık.

League of Legends MMO oyunundan uzunca bir sürenin ardından yaşam belirtileri var!

League of Legends MMO oyunundan uzunca bir sürenin ardından yaşam belirtileri var!

PCGamesN'in haberine göre Riot Games tarafından verilen bir iş ilanı projenin yaşadığını kanıtlıyor. İş ilanına göre ekip “oyunun geniş alanlarında kullanıcı deneyiminin tüm yönlerini sahiplenmek” üzere bir UX tasarımcısı arıyor.

Oyuncuların merakla bekledikleri MMO oyunundan şimdilik bu iş ilanı haricinde başka ses seda yok.

Oyuncuların merakla bekledikleri MMO oyunundan şimdilik bu iş ilanı haricinde başka ses seda yok.

Adaylardan “kullanıcı arayüzünü, sunumu, etkileşimleri ve sistemler aracılığıyla harika oyuncu davranışlarını yönlendirmeyi düşünmelerini” talep eden iş ilanı pek fazla detay vermese de MMO projesinin hala fişinin çekilmediğini göstermesi açısından oyuncular açısından umut verici.

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