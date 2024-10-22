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Oyun Sektörüne Hızlı Giren Netflix AAA Oyun Stüdyosunu Kapattı

Oyun Sektörüne Hızlı Giren Netflix AAA Oyun Stüdyosunu Kapattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 13:04

Özellikle son yıllarda oyun alanında ciddi yatırımlar yapan Netflix kendi AAA oyunlarını geliştirmek amacıyla kurduğu ve sektörden önemli isimleri bir araya getirdiği stüdyosunu kapattı.

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Pek çok kişinin dizi, film ve şovları ile tanıdığı Netflix ayrıca Netflix Games ile oyuncuların da kalplerini çalıyor.

Pek çok kişinin dizi, film ve şovları ile tanıdığı Netflix ayrıca Netflix Games ile oyuncuların da kalplerini çalıyor.

Netflix Games sekmesi altına abonelerine mobil cihazlarında oynayabilecekleri ücretsiz oyunlar sunan Netflix Games'in büyüyen kütüphanesine 12 Minutes, GTA The Trilogy: The Definitive Edition ve Hades gibi sevilen oyunlar da dahil.

Netflix 2022 yılında kendi AAA oyunlarını üretmek için de bir stüdyo kurmuştu.

Netflix 2022 yılında kendi AAA oyunlarını üretmek için de bir stüdyo kurmuştu.

Stüdyo için verilen bir iş ilanında aranan kişilerin 'AAA PC oyunu' için çalışacağı detayına yer verilmiş, daha sonrasında ise sektörde önemli işlere imza atmış, eski Overwatch baş yapımcısı Chacko Sonny gibi isimlerle anlaşılmıştı.

Netflix büyük umutlarla kurduğu AAA oyun stüdyosu Team Blue'yu kapattı.

Netflix büyük umutlarla kurduğu AAA oyun stüdyosu Team Blue'yu kapattı.

Bünyesinde God of War serisinin eski sanat yönetmenlerinden Raf Grassetti ve Halo serisinde görev yapmış Joseph Staten gibi isimleri de barındıran Team Blue'nun görevlerine son verilmeden önce nasıl bir oyun üzerinde çalıştıkları ise açıklanmış değil.

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