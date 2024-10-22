Oyun Sektörüne Hızlı Giren Netflix AAA Oyun Stüdyosunu Kapattı
Oyun Sektörüne Hızlı Giren Netflix AAA Oyun Stüdyosunu Kapattı
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Pek çok kişinin dizi, film ve şovları ile tanıdığı Netflix ayrıca Netflix Games ile oyuncuların da kalplerini çalıyor.
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Netflix 2022 yılında kendi AAA oyunlarını üretmek için de bir stüdyo kurmuştu.
Netflix büyük umutlarla kurduğu AAA oyun stüdyosu Team Blue'yu kapattı.
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