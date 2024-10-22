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Star Citizen'ın Tek Oyunculu Modu Squadron 42'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Star Citizen'ın Tek Oyunculu Modu Squadron 42'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 16:17

Geliştirme aşaması yıllardır devam eden ve neredeyse oyun dünyasının mitlerinden birine dönüşmüş olan Star Citizen'ın tek oyunculu hikaye modu Squadron 42'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı.

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Star Citizen'ın kitle fonlamasının başlamasının üzerinden 12 yıl geçmişken oyuncuların elinde hala bitmiş bir ürün yok.

Star Citizen'ın kitle fonlamasının başlamasının üzerinden 12 yıl geçmişken oyuncuların elinde hala bitmiş bir ürün yok.

Cloud Imperium Games tarafından geliştirilen ve oyunculara büyük bir dünya değil, kocaman bir evren ve bu evrende diledikleri kişi olma vadinde bulunan Star Citizen'ın geleceği hala belirsiz olsa da oyunun tek oyunculu hikaye modu Squadron 42'den umutlandıran haberler var.

Squadron 42'den 1 saati aşan oynanış videosu paylaşıldı.

Peki ilk duyurusu 2014 yılında yapılan Squadron 42 ne zaman çıkacak?

Peki ilk duyurusu 2014 yılında yapılan Squadron 42 ne zaman çıkacak?

30 ila 40 saat arası bir deneyim vadedeceği söylenen Squadron 42'nin çıkış tarihi olarak 2026 yılı işaret edilirken oyunda Mark Hamill, Henry Cavill, Andy Serkis, Gary Oldman ve Sophie Wu gibi pek çok ünlü isim de yer alıyor.

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