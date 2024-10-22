Star Citizen'ın Tek Oyunculu Modu Squadron 42'nin Çıkış Tarihi Açıklandı
Star Citizen'ın Tek Oyunculu Modu Squadron 42'nin Çıkış Tarihi Açıklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star Citizen'ın kitle fonlamasının başlamasının üzerinden 12 yıl geçmişken oyuncuların elinde hala bitmiş bir ürün yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Squadron 42'den 1 saati aşan oynanış videosu paylaşıldı.
Peki ilk duyurusu 2014 yılında yapılan Squadron 42 ne zaman çıkacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın