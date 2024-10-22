Fortnite Tutkunu Twitch Yayıncısı Nine Nasibini Aldığı Toksikliği Anlattı

“Birbirini tanımayan insanlar bana katıldı ve şimdi ben yayınımı bitirdikten sonra ya da daha önce birlikte oynuyorlar. Harikalar, topluluğuma bayılıyorum” diyerek topluluğunu ne kadar önemsediğinden bahseden Cath yaşlı oyunculara ise Sadece devam edin. Yaşınızı unutun. Sadece devam edin ve eğlenin. Benim aldığım keyfe bakın.” diyerek sesleniyor.