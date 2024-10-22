Fortnite Tutkunu Twitch Yayıncısı Nine Nasibini Aldığı Toksikliği Anlattı
Fortnite Tutkunu Twitch Yayıncısı Nine Nasibini Aldığı Toksikliği Anlattı
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Gelin sizi en yaşlı Fortnite oyuncusuyla tanıştıralım! Kendisi ayrıca başarılı da bir yayıncı.
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Hem başarılı bir Fortnite oyuncusu, hem de sevilen bir yayıncı olan Cath dahi Twitch'teki toksik kitleden nasibini almış.
Maruz kaldığı toksik davranışlar haricinde kendisi hem yayınlarından hem de kitlesinden memnun. Bunun yanında yayıncı olmak isteyen yaşlı kişilere de bazı tavsiyelerde bulunuyor.
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