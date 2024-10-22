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Fortnite Tutkunu Twitch Yayıncısı Nine Nasibini Aldığı Toksikliği Anlattı

Fortnite Tutkunu Twitch Yayıncısı Nine Nasibini Aldığı Toksikliği Anlattı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 14:24

76 yaşındaki Fortnite tutkunu ve yayınlarıyla binlerce kişiye ulaşan sevilen Twitch yayıncısı Cath Bowie Twitch ve genel olarak insanların toksikliği sebebiyle yaşadıklarını anlattı.

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Gelin sizi en yaşlı Fortnite oyuncusuyla tanıştıralım! Kendisi ayrıca başarılı da bir yayıncı.

Gelin sizi en yaşlı Fortnite oyuncusuyla tanıştıralım! Kendisi ayrıca başarılı da bir yayıncı.

Torunu kendisini Fortnite ile tanıştırdıktan sonra oyunun adeta bağımlısı olan 76 yaşındaki Cath Bowie, veya izleyicilerinin onu tanıdığı şekliyle GrumpyGran1948 Twitch'te 20 bine yakın aboneye sahip.

Hem başarılı bir Fortnite oyuncusu, hem de sevilen bir yayıncı olan Cath dahi Twitch'teki toksik kitleden nasibini almış.

Hem başarılı bir Fortnite oyuncusu, hem de sevilen bir yayıncı olan Cath dahi Twitch'teki toksik kitleden nasibini almış.

The Independent'a konuşan Cath Twitch'te neler yaşadığını anlattı. En başından beri kendisine bazı toksik davranışlar yönelten kişilerin olduğunu söyleyen Cath neyse ki yayın sohbetini denetleyecek bir moderatör ekibi kurarak bunlardan bir nebze de olsa kurtulmayı başarmış.

Maruz kaldığı toksik davranışlar haricinde kendisi hem yayınlarından hem de kitlesinden memnun. Bunun yanında yayıncı olmak isteyen yaşlı kişilere de bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Maruz kaldığı toksik davranışlar haricinde kendisi hem yayınlarından hem de kitlesinden memnun. Bunun yanında yayıncı olmak isteyen yaşlı kişilere de bazı tavsiyelerde bulunuyor.

“Birbirini tanımayan insanlar bana katıldı ve şimdi ben yayınımı bitirdikten sonra ya da daha önce birlikte oynuyorlar. Harikalar, topluluğuma bayılıyorum” diyerek topluluğunu ne kadar önemsediğinden bahseden Cath yaşlı oyunculara ise Sadece devam edin. Yaşınızı unutun. Sadece devam edin ve eğlenin. Benim aldığım keyfe bakın.” diyerek sesleniyor.

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