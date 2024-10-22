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Epic Games Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL Altına Oyun Önerileri

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL Altına Oyun Önerileri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 12:04

Halihazırda uygun fiyatlarıyla bildiğimiz Epic Games Store'da Cadılar Bayramı İndirimleri ile birlikte fiyatlar daha da düştü. Gelin oyun fiyatlarının her geçen gün daha da arttığı şu günlerde indirimlerle hala 10 TL ve altına alabileceğiniz en iyi oyunlara bir göz atalım.

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Alan Wake - 5 TL

This War of Mine - 4,65 TL

Outlast - 4,95 TL

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • Aven Colony 19 TL %90 - 4,90 TL

  • Rogue Legacy 25 TL %80 - 5 TL

  • Alan Wake's American Nightmare 16,50 TL %80 - 3,30 TL

  • Slime Rancher 31 TL %75 - 7,75 TL

  • Shadow Tactics: Blades of the Shogun 59 TL %90 - 5,90 TL

  • Among the Sleep Enchanted Edition 28 TL %75 - 7 TL

  • Gone Home 25 TL %70 - 7,50 TL

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