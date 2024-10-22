Epic Games Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL Altına Oyun Önerileri
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL Altına Oyun Önerileri
Halihazırda uygun fiyatlarıyla bildiğimiz Epic Games Store'da Cadılar Bayramı İndirimleri ile birlikte fiyatlar daha da düştü. Gelin oyun fiyatlarının her geçen gün daha da arttığı şu günlerde indirimlerle hala 10 TL ve altına alabileceğiniz en iyi oyunlara bir göz atalım.
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Alan Wake - 5 TL
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This War of Mine - 4,65 TL
Outlast - 4,95 TL
Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde 10 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:
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