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Patron Çıldırdı! Epic Games Store İndirimlerinde 20 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Patron Çıldırdı! Epic Games Store İndirimlerinde 20 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 11:34

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri özlediğimiz fiyatlarla geldi! Sevilen oyunlarda harika indirimler gördüğümüz dönem boyunca 20 TL ve altına alabileceğiniz oyunları listeledik.

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Outlast 2 - 7,35 TL

Frostpunk - 7,35 TL

Untitled Goose Game - 16,50 TL

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Alan Wake Remastered 49 TL %75 - 12,25 TL

  • Overcooked! 2 70 TL %70 - 17,50 TL

  • Superhot 39 TL %60 - 15,60 TL

  • This War of Mine 31 TL %85 - 4,65 TL

  • Maneater 69 TL %75 - 17,25 TL

  • Aven Colony 49 TL %90 - 4,90 TL

  • Moving Out 70 TL %80 - 14 TL

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