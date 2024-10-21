Patron Çıldırdı! Epic Games Store İndirimlerinde 20 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar
Patron Çıldırdı! Epic Games Store İndirimlerinde 20 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar
Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri özlediğimiz fiyatlarla geldi! Sevilen oyunlarda harika indirimler gördüğümüz dönem boyunca 20 TL ve altına alabileceğiniz oyunları listeledik.
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Outlast 2 - 7,35 TL
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Frostpunk - 7,35 TL
Untitled Goose Game - 16,50 TL
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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