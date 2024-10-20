Steam Fiyatı 420 TL'yi Aşan İlişki Bozan Oyun Epic Games Store'da Bedava Olacak
Steam Fiyatı 420 TL'yi Aşan İlişki Bozan Oyun Epic Games Store'da Bedava Olacak
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu nihayet karşımızda. Önümüzdeki hafta Steam değeri 420 TL'yi aşan eğlenceli bir oyun ücretsiz olacak.
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Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları malumunuz.
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Epic Games Store önümüzdeki hafta karşımıza Steam'de 426 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Moving Out ile çıkacak.
Moving Out'u beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da kütüphanenize eklemeyi unutmayın!
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