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Steam Fiyatı 420 TL'yi Aşan İlişki Bozan Oyun Epic Games Store'da Bedava Olacak

Steam Fiyatı 420 TL'yi Aşan İlişki Bozan Oyun Epic Games Store'da Bedava Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 10:52

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu nihayet karşımızda. Önümüzdeki hafta Steam değeri 420 TL'yi aşan eğlenceli bir oyun ücretsiz olacak.

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Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları malumunuz.

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları malumunuz.

Kullanıcılarına her hafta birbirinden farklı bedava oyunlar sunan Epic Games Store sayesinde kütüphanelerimizi doldurmaya da devam ediyoruz.

Epic Games Store önümüzdeki hafta karşımıza Steam'de 426 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Moving Out ile çıkacak.

Moving Out'u beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da kütüphanenize eklemeyi unutmayın!

Moving Out'u beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da kütüphanenize eklemeyi unutmayın!

Steam fiyatı 5,79 dolar olan Invincible Presents: Atom Eve ve 10,49 dolar değerindeki Kardboard Kings: Card Shop Simulator'ı perşembe gününe kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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