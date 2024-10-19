Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi 4K Oynamak İsteyenler 160 GB İndirmek Zorunda!
Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi 4K Oynamak İsteyenler 160 GB İndirmek Zorunda!
Yakın bir tarihte çıkan Space Marine 2, oyuncular tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunu daha yüksek kalitede oynamak için 4K kaplamaları indirmek isteyen oyuncuları ise büyük bir dosya boyutu bekliyor.
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Space Marine 2, vur kır parçala mantığında ilerleyen bir yapıya sahip.
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Oyunun bir diğer göze çarpan unsuru da grafikleri.
Daha iyi bir görüntü elde etmek için bazı fedakarlıklar da yapmanız gerekiyor.
Tabii, sadece dosya indirmekle bitmiyor.
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