Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi 4K Oynamak İsteyenler 160 GB İndirmek Zorunda!

Space Marine 2'nin ücretsiz bir 4K kaplama paketi mevcut. Bu paketi indirerek tam anlamıyla 4K deneyimi elde edebiliyorsunuz. Tabii, bunun bir bedeli var. Bu bedel de ham oyunun kendisinden büyük bir dosya boyutuna sahip paketi indirmeniz gerektiği. Space Marine 2'nin kendi boyutu yaklaşık 75 GB seviyelerinde. 4K kaplama paketinin oyun ile birlikte toplam boyutu ise 160 GB.