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Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi 4K Oynamak İsteyenler 160 GB İndirmek Zorunda!

Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi 4K Oynamak İsteyenler 160 GB İndirmek Zorunda!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 18:31

Yakın bir tarihte çıkan Space Marine 2, oyuncular tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunu daha yüksek kalitede oynamak için 4K kaplamaları indirmek isteyen oyuncuları ise büyük bir dosya boyutu bekliyor.

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Space Marine 2, vur kır parçala mantığında ilerleyen bir yapıya sahip.

Space Marine 2, vur kır parçala mantığında ilerleyen bir yapıya sahip.

Aksiyonun tavan yaptığı Space Marine 2, üzerinize akın akın gelen düşmanları yok etmeniz gereken bir yapıya sahip. Temel mekanikleri sağlam olan oyun, birçok oyuncuyu şimdiden kendine bağlamış durumda.

Oyunun bir diğer göze çarpan unsuru da grafikleri.

Oyunun bir diğer göze çarpan unsuru da grafikleri.

Space Marine 2, sunduğu atmosfer ve görsel kalite anlamında da oldukça başarılı bir iş ortaya koymuş. Bu görsel kaliteyi ortaya çıkan kaos ile iyi bir şekilde harmanlayan yapım, oyunculardan bu noktada da olumlu notlar almayı başardı.

Daha iyi bir görüntü elde etmek için bazı fedakarlıklar da yapmanız gerekiyor.

Daha iyi bir görüntü elde etmek için bazı fedakarlıklar da yapmanız gerekiyor.

Space Marine 2'nin ücretsiz bir 4K kaplama paketi mevcut. Bu paketi indirerek tam anlamıyla 4K deneyimi elde edebiliyorsunuz. Tabii, bunun bir bedeli var. Bu bedel de ham oyunun kendisinden büyük bir dosya boyutuna sahip paketi indirmeniz gerektiği. Space Marine 2'nin kendi boyutu yaklaşık 75 GB seviyelerinde. 4K kaplama paketinin oyun ile birlikte toplam boyutu ise 160 GB.

Tabii, sadece dosya indirmekle bitmiyor.

Tabii, sadece dosya indirmekle bitmiyor.

4K kaplama paketini indirdikten sonra başka bir sorun daha devreye giriyor. O da doğal olarak sistem gereksinimleri oluyor. Eğere 4K bir deneyim elde etmek istiyorsanız önerilen ekran kartı RTX 4070 SUPER seviyelerine çıkıyor.

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