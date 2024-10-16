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Call of Duty: Black Ops 6 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call of Duty: Black Ops 6 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 11:20

Çıkışı için artık gün saydığımız Call of Duty: Black Ops 6'nın PC sistem gereksinimleri nihayet karşımızda. Geliştirici ekip ayrıca PC için özel bir fragman da yayınladı.

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Çıktığı ilk günden Game Pass'e de eklenecek Call of Duty: Black Ops 6'ya kavuşmamıza artık çok az bir zaman kaldı.

Call of Duty: Black Ops 6'nın önerilen ve minimum sistem gereksinimleri şöyle:

Call of Duty: Black Ops 6'nın önerilen ve minimum sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Güncel sürüm)

  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 960 veya Intel Arc A580

  • DirectX: Sürüm 12

  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

  • Ek Notlar: 128 GB kullanılabilir alana sahip SSD

Önerilen:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (Güncel sürüm) veya Windows 11 64 Bit (Güncel sürüm)

  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel® Core i7-6700K

  • Bellek: 12 GB RAM

  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060

  • DirectX: Sürüm 12

  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

  • Ek Notlar: 128 GB kullanılabilir alana sahip SSD

Peki Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatı ne olacak?

Peki Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatı ne olacak?

İlk günden Game Pass sistemine de eklenecek olan oyunun standart sürümü PC'de Steam kanadında 70 dolarlık fiyat etiketine sahip. Xbox ve PlayStation cephesinde ise oyunun temel sürümü için fiyat 2,799 TL olarak belirlenmiş vaziyette.

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