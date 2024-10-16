Call of Duty: Black Ops 6 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Call of Duty: Black Ops 6 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Çıkışı için artık gün saydığımız Call of Duty: Black Ops 6'nın PC sistem gereksinimleri nihayet karşımızda. Geliştirici ekip ayrıca PC için özel bir fragman da yayınladı.
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Çıktığı ilk günden Game Pass'e de eklenecek Call of Duty: Black Ops 6'ya kavuşmamıza artık çok az bir zaman kaldı.
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Call of Duty: Black Ops 6'nın önerilen ve minimum sistem gereksinimleri şöyle:
Peki Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatı ne olacak?
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