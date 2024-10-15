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PlayStation Plus Sisteminden Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus Sisteminden Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 17:00

PlayStation sahiplerine geniş bir oyun kataloğu sunan PlayStation Plus sisteminden kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplamda 18 oyunu oynamak için son şans!

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PlayStation Plus abonelerine her ay bedava oyunların yanında geniş bir oyun kütüphanesi de sunuyor.

PlayStation Plus abonelerine her ay bedava oyunların yanında geniş bir oyun kütüphanesi de sunuyor.

Üç farklı abonelik katmanına sahip olan PlayStation Plus sistemi sayesinde aboneler büyük bir oyun kütüphanesine sınırsızca erişim sağlayabiliyorlar. Sistem her ay eklenen yeni oyunlarla da büyüyor.

Kasım ayında PlayStation Plus'a veda edecek oyunlar da açıklandı.

Kasım ayında PlayStation Plus'a veda edecek oyunlar da açıklandı.

Kasım ayında aralarında Red Dead Redemption 2 ve GTA: San Andreas - Definitive Edition gibi Rockstar Games oyunlarının da olduğu toplamda 18 oyun sisteme veda etmeye hazırlanıyor. Kısacası sistemden ayrılacak bu oyunları oynamak için abonelerin önünde yaklaşık bir ay var.

PlayStation Plus'tan kaldırılacak tüm oyunlar şunlar:

PlayStation Plus'tan kaldırılacak tüm oyunlar şunlar:

  • GTA: San Andreas - Definitive Edition | PS4, PS5

  • Red Dead Redemption 2 | PS4

  • The Sims 4 City Living | PS4

  • Dragon's Dogma: Dark Arisen | PS4

  • Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON | PS4

  • Superliminal | PS4, PS5

  • Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

  • Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4, PS5

  • Teardown (PS5) Kingdom Hearts HD 1.5 ve 2.5 Remix | PS4

  • Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

  • Kingdom Hearts 3 | PS4

  • Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

  • Chorus | PS4, PS5

  • What Remains of Edith Finch | PS4, PS5

  • Overcooked 2 | PS4

  • Blasphemous | PS4

  • Moving Out | PS4

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