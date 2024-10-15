PlayStation Plus Sisteminden Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
PlayStation Plus Sisteminden Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
PlayStation sahiplerine geniş bir oyun kataloğu sunan PlayStation Plus sisteminden kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplamda 18 oyunu oynamak için son şans!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation Plus abonelerine her ay bedava oyunların yanında geniş bir oyun kütüphanesi de sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasım ayında PlayStation Plus'a veda edecek oyunlar da açıklandı.
PlayStation Plus'tan kaldırılacak tüm oyunlar şunlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın