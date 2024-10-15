EA Sports FC Serisine Açık Dünya Modu Ekleniyor
EA Sports FC Serisine Açık Dünya Modu Ekleniyor
EA Games bu kez oyuncuları şaşırtan bir duyuru ile karşımızda. Son olarak EA Sports FC 25 ile karşımıza çıkmış olan seriye açık dünya modunun da ekleneceği açıklandı.
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Popüler futbol oyunu serisi EA Sports FC açık dünya moduna kavuşuyor.
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Peki EA Sports FC serisinde açık dünya modu nasıl işleyecek?
Peki açık dünya modu EA Sports FC 25'e de eklenecek mi?
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