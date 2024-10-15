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EA Sports FC Serisine Açık Dünya Modu Ekleniyor

EA Sports FC Serisine Açık Dünya Modu Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 12:03

EA Games bu kez oyuncuları şaşırtan bir duyuru ile karşımızda. Son olarak EA Sports FC 25 ile karşımıza çıkmış olan seriye açık dünya modunun da ekleneceği açıklandı.

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Popüler futbol oyunu serisi EA Sports FC açık dünya moduna kavuşuyor.

Popüler futbol oyunu serisi EA Sports FC açık dünya moduna kavuşuyor.

Söylentileri bir süredir kulaktan kulağa yayılan açık dünya modu daha önce EA'nin bazı diğer spor oyunlarında da karşımıza çıkmıştı. Nihayetinde EA Sports FC serisinde de açık dünya moduna kavuşacağımız resmi olarak açıklandı.

Peki EA Sports FC serisinde açık dünya modu nasıl işleyecek?

Peki açık dünya modu EA Sports FC 25'e de eklenecek mi?

Peki açık dünya modu EA Sports FC 25'e de eklenecek mi?

EA başkanı Cam Weber yaptığı açıklamalarda bu açık dünya modunun seriye önümüzdeki dönemlerde ekleneceğini söylese de FC 25 hakkında detay vermedi. Oyuncuların yaratıcılığını ön plana çıkartacağı ifade edilen açık dünya modunun nasıl işleyeceğini ve ne zaman karşımıza çıkağını ise bekleyip göreceğiz.

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