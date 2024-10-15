Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Next Fest Başladı: Yüzlerce Ücretsiz Demo ve Daha Fazlası!

Steam Next Fest Başladı: Yüzlerce Ücretsiz Demo ve Daha Fazlası!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 11:01

Steam'de bir kez daha Next Fest zamanı! Yeni çıkacak oyunları keşfedip yüzlerce ücretsiz oyunun demosunu ücretsiz deneyebileceğimiz festivalde bizleri neler bekliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Steam yakın zamanda oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan oyunları adeta bir festival havasında kutluyor.

Steam yakın zamanda oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan oyunları adeta bir festival havasında kutluyor.

Steam'de artık geleneksel hale gelen Next Fest ile oyuncular yakında çıkacak birbirinden güzel oyunlara önceden göz atma ve hatta deneyimleme imkanı buluyorlar.

Steam Next Fest boyunca yüzlerce oyunun ücretsiz demolarını deneyebileceğiz.

Steam Next Fest boyunca yüzlerce oyunun ücretsiz demolarını deneyebileceğiz.

Çıkışa hazırlanan bağımsız oyunların demolarını deneyimleyip istek listelerimizi şekillendirebileceğimiz festival boyunca ayrıca geliştirici sohbetleri ve canlı yayınlar da kullanıcıların karşısına çıkacak.

Peki Steam Next Fest ne zamana kadar devam edecek?

Peki Steam Next Fest ne zamana kadar devam edecek?

Oyuncuları yakında karşılarına çıkacak bağımsız oyunlardan haberdar eden festival 21 Ekim saat 21:00'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde gözünüze kestirdiğiniz oyunlara bir şans vermeyi ihmal etmeyin!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın