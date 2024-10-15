Steam Next Fest Başladı: Yüzlerce Ücretsiz Demo ve Daha Fazlası!
Steam Next Fest Başladı: Yüzlerce Ücretsiz Demo ve Daha Fazlası!
Steam'de bir kez daha Next Fest zamanı! Yeni çıkacak oyunları keşfedip yüzlerce ücretsiz oyunun demosunu ücretsiz deneyebileceğimiz festivalde bizleri neler bekliyor?
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Steam yakın zamanda oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan oyunları adeta bir festival havasında kutluyor.
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Steam Next Fest boyunca yüzlerce oyunun ücretsiz demolarını deneyebileceğiz.
Peki Steam Next Fest ne zamana kadar devam edecek?
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