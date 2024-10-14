Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman Başlayacak?
Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman Başlayacak?
Özellikle korku türündeki oyunlarda büyük indirimler beklediğimiz Steam Cadılar Bayramı İndirimleri artık çok yakınımızda! Peki oyuncuların cüzdanlarını boşaltacak indirim dönemi bu sene ne zaman başlayacak?
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Festivaller ve fırsatların yanında Steam her yıl oyuncuların merakla bekledikleri büyük indirim dönemleriyle de karşımıza çıkıyor.
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Şimdi ise yakınlarımızda Steam'in geleneksel hale getirdiği Steam Cadılar Bayramı İndirimleri var.
Peki bu yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimleri ne zaman başlayacak?
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