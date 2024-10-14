Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

Steam tarafından açıklanan yıllık etkinlik takvimine göre bu yıl Çığlık Festivali 28 Ekim tarihinde başlayacak ve bir hafta boyunca devam ederek 4 Kasım tarihinde sona erecek. Kısacası istek listenizi düzenlemek ve oyunlarınıza bir göz atmak için hala vaktiniz var.