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Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman Başlayacak?

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 14:21

Özellikle korku türündeki oyunlarda büyük indirimler beklediğimiz Steam Cadılar Bayramı İndirimleri artık çok yakınımızda! Peki oyuncuların cüzdanlarını boşaltacak indirim dönemi bu sene ne zaman başlayacak?

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Festivaller ve fırsatların yanında Steam her yıl oyuncuların merakla bekledikleri büyük indirim dönemleriyle de karşımıza çıkıyor.

Festivaller ve fırsatların yanında Steam her yıl oyuncuların merakla bekledikleri büyük indirim dönemleriyle de karşımıza çıkıyor.

Platformun TL desteğini kestikten sonra ülkemizde de dolara geçmesinin ardından çoğunlukla elimizi eteğimizi çekmiş olsak da Steam'in indirim dönemlerinde karşımıza çıkan kimi avantajlı fiyatlar da gözden kaçacak gibi değil.

Şimdi ise yakınlarımızda Steam'in geleneksel hale getirdiği Steam Cadılar Bayramı İndirimleri var.

Şimdi ise yakınlarımızda Steam'in geleneksel hale getirdiği Steam Cadılar Bayramı İndirimleri var.

Her yıl Cadılar Bayramı döneminde oyuncularla buluşan Steam Çığlık Festivali oyunculara özellikle korku türündeki oyunlarda büyük indirimler sunuyor. İşin bir diğer güzel yanı ise Steam Cadılar Bayramı İndirimi döneminin neredeyse hemen arkasından yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Sonbahar İndirimleri geliyor.

Peki bu yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimleri ne zaman başlayacak?

Peki bu yıl Steam Cadılar Bayramı İndirimleri ne zaman başlayacak?

Steam tarafından açıklanan yıllık etkinlik takvimine göre bu yıl Çığlık Festivali 28 Ekim tarihinde başlayacak ve bir hafta boyunca devam ederek 4 Kasım tarihinde sona erecek. Kısacası istek listenizi düzenlemek ve oyunlarınıza bir göz atmak için hala vaktiniz var.

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