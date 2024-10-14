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Rekoru Taklaya Gelmişti: IShowSpeed Geçici Olarak Felç Oldu!

Rekoru Taklaya Gelmişti: IShowSpeed Geçici Olarak Felç Oldu!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 11:56

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında 24 saat içerisinde en çok ters takla atan kişi rekorunu kırmak için kamera karşısına geçen IShowSpeed rekor denemesinin ardından geçici olarak felç olduğunu açıkladı.

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Ünlü yayıncı IShowSpeed geçtiğimiz günlerde 24 saat içinde en çok ters takla atan kişi rekorunu kırmak için canlı yayında kamera karşısına geçmişti.

Ünlü yayıncı IShowSpeed geçtiğimiz günlerde 24 saat içinde en çok ters takla atan kişi rekorunu kırmak için canlı yayında kamera karşısına geçmişti.

Canlı yayında ara ara dinlenerek, arkadaşının gönderdiği özel masaj terapisti sayesinde rahatlayarak ve kimi zaman ise sızlanarak 660 takla atmayı başaran IShpwSpeed çok zorlasa da 1,001 rekorunu kıramadı.

Rekor denemesi taklaya gelen ünlü yayıncı bu denemenin ardından geçici olarak felç kaldığını açıkladı!

IShowSpeed'in yarıda kalan rekor denemesi Guinness'in de dikkatini çekmişti.

IShowSpeed'in yarıda kalan rekor denemesi Guinness'in de dikkatini çekmişti.

'Bunun olacağını bilmiyorduk ama sen yaparsın kardeşim' diyerek IShowSpeed'e seslenen Guinness'in bu çağrısı önemli zira Guinness'e başvurulmadan ve kurumun bir temsilcisinin bulunmadığı rekorlar resmi olarak sayılmıyor.

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