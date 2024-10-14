Rekoru Taklaya Gelmişti: IShowSpeed Geçici Olarak Felç Oldu!
Rekoru Taklaya Gelmişti: IShowSpeed Geçici Olarak Felç Oldu!
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Ünlü yayıncı IShowSpeed geçtiğimiz günlerde 24 saat içinde en çok ters takla atan kişi rekorunu kırmak için canlı yayında kamera karşısına geçmişti.
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Rekor denemesi taklaya gelen ünlü yayıncı bu denemenin ardından geçici olarak felç kaldığını açıkladı!
IShowSpeed'in yarıda kalan rekor denemesi Guinness'in de dikkatini çekmişti.
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