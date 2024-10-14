Fortnite Cadılar Bayramı Etkinliği Etkinliği Başladı: Fortnitemares Hangi Yeniliklerle Geliyor?
Fortnite Cadılar Bayramı Etkinliği Etkinliği Başladı: Fortnitemares Hangi Yeniliklerle Geliyor?
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Fortnite'ta Cadılar Bayramı dehşeti Fortnite Kabusları etkinliği ile başladı.
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Disney kötüleri ve farklı ikonik kötüler de Fortnite adasına konuk oluyorlar.
Fortnitemares ile birlikte özel silahlar ve eşyalar da mücadeleye katılıyor.
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