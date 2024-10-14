Fortnite Cadılar Bayramı Etkinliği Etkinliği Başladı: Fortnitemares Hangi Yeniliklerle Geliyor?

Fortnite'ta Cadılar Bayramı unutamadığımız kötüleri de oyuna konuk ediyor. Disney'den Cruella DeVille, Captain Hook ve Maleficent'ın yanında Testere serisinden Kukla Billy ve korku sinemasının en ikonik kötülerinden Leatherface de farklı kozmetikleri ile birlikte oyuna konuk olan karakterlerden. Kötülerin yanında Edward Makaseller ve Sally gibi karakterleri de etkinlik boyunca görüyor olacağız.