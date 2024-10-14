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Fortnite Cadılar Bayramı Etkinliği Etkinliği Başladı: Fortnitemares Hangi Yeniliklerle Geliyor?

Fortnite Cadılar Bayramı Etkinliği Etkinliği Başladı: Fortnitemares Hangi Yeniliklerle Geliyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 12:32

Yılın en korkunç dönemine büyük etkinlikleri asla atlamayan Fortnite, Fortnitemares adlı Cadılar Bayramı etkinliği ile dahil oluyor. Peki Fortnite Kabusları'nda oyuncuları ne gibi yenilikler bekliyor?

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Fortnite'ta Cadılar Bayramı dehşeti Fortnite Kabusları etkinliği ile başladı.

Disney kötüleri ve farklı ikonik kötüler de Fortnite adasına konuk oluyorlar.

Disney kötüleri ve farklı ikonik kötüler de Fortnite adasına konuk oluyorlar.

Fortnite'ta Cadılar Bayramı unutamadığımız kötüleri de oyuna konuk ediyor. Disney'den Cruella DeVille, Captain Hook ve Maleficent'ın yanında Testere serisinden Kukla Billy ve korku sinemasının en ikonik kötülerinden Leatherface de farklı kozmetikleri ile birlikte oyuna konuk olan karakterlerden. Kötülerin yanında Edward Makaseller ve Sally gibi karakterleri de etkinlik boyunca görüyor olacağız.

Fortnitemares ile birlikte özel silahlar ve eşyalar da mücadeleye katılıyor.

Fortnitemares ile birlikte özel silahlar ve eşyalar da mücadeleye katılıyor.

Kazık Tüfeği, Balkabağı Atar ve Cadı Süpürgesi gibi eşyaların yanında oyuna eklenen elektrikli testere ve Jigsaw Mücadelesi'nde kullanılabilen Bom Billy oyunculara farklı bir Fortnite deneyimi yaşatacak.

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