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Tomb Raider Serisinin 1996'dan Bu Yana Toplamda Ne Kadar Sattığı Açıklandı

Tomb Raider Serisinin 1996'dan Bu Yana Toplamda Ne Kadar Sattığı Açıklandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 17:34

Oyun dünyasının köklü serilerinden Tomb Raider'ın ilk oyunun çıktığı 1996 yılından bu yana toplamda ne kadar sattığı Crystal Dynamics tarafından açıklandı.

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Oyun dünyasının en unutulmaz karakterlerinden Lara Croft ile ilk tanıştığımızda takvimler 1996 yılını gösteriyordu.

Oyun dünyasının en unutulmaz karakterlerinden Lara Croft ile ilk tanıştığımızda takvimler 1996 yılını gösteriyordu.

Çift pistol, tek örgü ve üçgen göğüsleriyle oyuncuların hayatlarının tam ortasına dalan İngiliz leydisi Lara Croft o tarihten bu yana 3 film, sayısız çizgi roman ve oyunla karşımıza çıktı. Yakın zamanda ise Tomb Raider animasyon dizisiyle Lara'yı Netflix'te izliyoruz.

Tomb Raider serisinin geçmişten günümüze kadar toplamda ne kadarlık satış adedine ulaştığı da açıklandı.

Tomb Raider serisinin geçmişten günümüze kadar toplamda ne kadarlık satış adedine ulaştığı da açıklandı.

Crystal Dynamics 1996'da başlayan ve hala devam eden serinin tüm oyunlarının toplamda 100 milyondan fazla adet sattığını açıkladı. Maceralarıyla çeyrek asrı devirmiş olan Lara Croft, BAFTA tarafından da en ikonik oyun karakteri seçilmişti.

Tomb Raider cephesinden gelen haberler bununla da sınırlı değil.

Tomb Raider cephesinden gelen haberler bununla da sınırlı değil.

Serinin klasik dönemi olarak adlandırabileceğimiz kısmını kapatan son üç oyun, yani Tomb Raider: Last Revelation, Chronicles ve Angel of Darkness 14 Şubat 2025 tarihinde remastered olarak oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

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