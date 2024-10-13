Tomb Raider Serisinin 1996'dan Bu Yana Toplamda Ne Kadar Sattığı Açıklandı
Tomb Raider Serisinin 1996'dan Bu Yana Toplamda Ne Kadar Sattığı Açıklandı
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Oyun dünyasının en unutulmaz karakterlerinden Lara Croft ile ilk tanıştığımızda takvimler 1996 yılını gösteriyordu.
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Tomb Raider serisinin geçmişten günümüze kadar toplamda ne kadarlık satış adedine ulaştığı da açıklandı.
Tomb Raider cephesinden gelen haberler bununla da sınırlı değil.
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