The Witcher 3'te Bu Zamana Kadar Görülmemiş Bir Ölüm Şekli Keşfedildi

Roach yıllardır oyundaki en yakın yardımcılarımızdan olsa da oyundaki atlar çifte atma özelliğini birkaç yıl önceki yeni nesil güncellemesi ile kazandılar. Kısacası bu ölüm şekli de birkaç yıl önceki yeni nesil güncellemesi ile birlikte oyuna eklenmiş gibi görünüyor. Yine de aradan geçen süre düşünülecek olursa yeni keşfedilmiş olması hayli enteresan.