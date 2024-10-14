The Witcher 3'te Bu Zamana Kadar Görülmemiş Bir Ölüm Şekli Keşfedildi
The Witcher 3'te Bu Zamana Kadar Görülmemiş Bir Ölüm Şekli Keşfedildi
CD Project Red'in 2015 yılında oyuncularla buluşturduğu ve hala popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeden yola devam eden oyunu The Witcher 3'te Geralt'ı anında öldüren bir özellik ilk kez keşfedildi.
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The Witcher 3'ün oyuncularla buluşmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmişken oyunun dünyasında hala keşfedilmeyi bekleyen gizemler var.
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Meğer Geralt bir at çiftesiyle de ölebiliyormuş!
Geralt'ı anında ölüme götüren bu özellikte yeni nesil güncellemesinin hediyelerinden gibi görünüyor.
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Ay ne mutlu size oyunda bile hemen @lüm keşfettiniz. Bundan nem alıp dengesizler türemese bari
Oyunu, Ekran kartı ile hediye etmişlerdi satın aldığımda. 2015' de bu ölüm şekli vardı. Ben o zamanlar bu şekilde deneyimleyip ölmüştüm, yeni değil yani. 9 s... Devamını Gör