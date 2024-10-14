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The Witcher 3'te Bu Zamana Kadar Görülmemiş Bir Ölüm Şekli Keşfedildi

The Witcher 3'te Bu Zamana Kadar Görülmemiş Bir Ölüm Şekli Keşfedildi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 15:23

CD Project Red'in 2015 yılında oyuncularla buluşturduğu ve hala popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeden yola devam eden oyunu The Witcher 3'te Geralt'ı anında öldüren bir özellik ilk kez keşfedildi.

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The Witcher 3'ün oyuncularla buluşmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmişken oyunun dünyasında hala keşfedilmeyi bekleyen gizemler var.

The Witcher 3'ün oyuncularla buluşmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmişken oyunun dünyasında hala keşfedilmeyi bekleyen gizemler var.

CD Project Red'in yarattığı detaylarla dolu açık dünyanın bir köşelerine saklanmış gizemlerin yanında oyuncuların hala keşfedemedikleri, oyuna dair özellikler de var gibi görünüyor. The Witcher 3'e başlayan bir oyuncu Geralt'ı anında öldüren ve aslında gözlerimizin önünde olan bir özelliği keşfederek ufkumuzu açtı.

Meğer Geralt bir at çiftesiyle de ölebiliyormuş!

Geralt'ı anında ölüme götüren bu özellikte yeni nesil güncellemesinin hediyelerinden gibi görünüyor.

Geralt'ı anında ölüme götüren bu özellikte yeni nesil güncellemesinin hediyelerinden gibi görünüyor.

Roach yıllardır oyundaki en yakın yardımcılarımızdan olsa da oyundaki atlar çifte atma özelliğini birkaç yıl önceki yeni nesil güncellemesi ile kazandılar. Kısacası bu ölüm şekli de birkaç yıl önceki yeni nesil güncellemesi ile birlikte oyuna eklenmiş gibi görünüyor. Yine de aradan geçen süre düşünülecek olursa yeni keşfedilmiş olması hayli enteresan.

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shizuka__

Ay ne mutlu size oyunda bile hemen @lüm keşfettiniz. Bundan nem alıp dengesizler türemese bari

WantonNovelSMYRNA

Oyunu, Ekran kartı ile hediye etmişlerdi satın aldığımda. 2015' de bu ölüm şekli vardı. Ben o zamanlar bu şekilde deneyimleyip ölmüştüm, yeni değil yani. 9 s... Devamını Gör