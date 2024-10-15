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Sızıntılar Ortaya Çıkarttı: Efsane Anime Serisi Death Note'un Oyunu Yolda

Sızıntılar Ortaya Çıkarttı: Efsane Anime Serisi Death Note'un Oyunu Yolda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 12:34

Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü anime ve manga serisi Death Note'un oyununun yolda olduğu haberi bir sızıntı sonucu ortaya çıktı.

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Anime ve manga kültürüyle pek de arası olmayanların dahi bir şekilde adını duyduğu Death Note cephesinden hayranları heyecanlandıran bazı haberler var.

Anime ve manga kültürüyle pek de arası olmayanların dahi bir şekilde adını duyduğu Death Note cephesinden hayranları heyecanlandıran bazı haberler var.

12 ciltlik manga serisinin yanında 37 bölümlük sevilen bir anime serisiyle de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Death Note, Netflix tarafından dahi canlı aksiyon uyarlamasıyla ekranlara taşınmıştı. Şimdi ise sırada serinin hayranı olan oyuncular için heyecanlandıran haberler var.

Death Note bu kez oyun olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Death Note bu kez oyun olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Söylentisiyle dahi heyecanlandıran Death Note oyunu esasen resmi olarak duyurulmuş değil ancak Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından yapılan bir listeleme Death Note oyununun yolda olduğunu ortaya koyuyor. Komite PlayStation 4 ve 5 için çıkacak br Death Note oyununa onay vermiş durumda.

Death Note oyunu hakkında bildiklerimiz ise şimdilik kısıtlı.

Death Note oyunu hakkında bildiklerimiz ise şimdilik kısıtlı.

Death Note: Shadow Mission adını taşıyacağı söylenen oyunun yayıncısının ise Bandai Namco olacağı belirtilirken oyunun çıkış tarihi ve diğer detaylar ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Geçmişte üç farklı oyuna sahip olan seri bakalım yoldaki yeni oyunuyla hayranları ve oyuncuları memnun etmeyi başarabilecek mi?

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