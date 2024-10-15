Sızıntılar Ortaya Çıkarttı: Efsane Anime Serisi Death Note'un Oyunu Yolda
Sızıntılar Ortaya Çıkarttı: Efsane Anime Serisi Death Note'un Oyunu Yolda
Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü anime ve manga serisi Death Note'un oyununun yolda olduğu haberi bir sızıntı sonucu ortaya çıktı.
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Anime ve manga kültürüyle pek de arası olmayanların dahi bir şekilde adını duyduğu Death Note cephesinden hayranları heyecanlandıran bazı haberler var.
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Death Note bu kez oyun olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Death Note oyunu hakkında bildiklerimiz ise şimdilik kısıtlı.
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