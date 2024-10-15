Sızıntılar Ortaya Çıkarttı: Efsane Anime Serisi Death Note'un Oyunu Yolda

Söylentisiyle dahi heyecanlandıran Death Note oyunu esasen resmi olarak duyurulmuş değil ancak Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından yapılan bir listeleme Death Note oyununun yolda olduğunu ortaya koyuyor. Komite PlayStation 4 ve 5 için çıkacak br Death Note oyununa onay vermiş durumda.