Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunları Zirveyi Zorluyor

Listenin neredeyse daimi birincisi diyebileceğimiz Counter-Strike 2 bu hafta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi liderlik koltuğunu kaybetmedi. Kimi zaman yılın çok beklenen oyunları karşısında liderliğini kaybedebilse de Valve'ın popüler oyunu uzunca bir süre daha bu titrini koruyacak gibi görünüyor.