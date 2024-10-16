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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunları Zirveyi Zorluyor

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunları Zirveyi Zorluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 10:47

Steam'de haftanın en çok satan oyunları karşımızda. Tüm dünyadaki oyuncuların bu hafta en çok neleri tercih ettiklerine birlikte göz atalım.

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1. Listenin zirvesinde alışık olduğumuz üzere Counter-Strike 2 var.

1. Listenin zirvesinde alışık olduğumuz üzere Counter-Strike 2 var.

Listenin neredeyse daimi birincisi diyebileceğimiz Counter-Strike 2 bu hafta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi liderlik koltuğunu kaybetmedi. Kimi zaman yılın çok beklenen oyunları karşısında liderliğini kaybedebilse de Valve'ın popüler oyunu uzunca bir süre daha bu titrini koruyacak gibi görünüyor.

2. Dragon Ball: Sparking! Zero bu hafta da yerini koruyan oyunlardan.

2. Dragon Ball: Sparking! Zero bu hafta da yerini koruyan oyunlardan.

Henüz geçtiğimiz hafta çıkan ve ön sipariş döneminde dahi listenin üst sıralarında kendine yer bulmayı başarmış olan Dragon Ball: Sparking! Zero bu hafta da listenin en büyük ortağı. Anime dünyasının en sevilen serilerinden Dragon Ball evrenindeki dövüşçülerle kapıştığımız oyun 45,99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

3. Metaphor: ReFantazio ise müthiş bir yükseliş yakaladı.

3. Metaphor: ReFantazio ise müthiş bir yükseliş yakaladı.

Geçtiğimiz haftaya göre tam 14 sıra birden yükselerek kendini ilk üç içerisine konumlandırmayı başaran Metaphor: ReFantazio sıra tabanlı dövüş sistemine sahip bir JRPG. 70 dolarlık fiyat etiketine sahip oyun hem oyuncular, hem de basından harika puanlar kapmayı da başardı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Throne and Liberty

  • EA Sports FC 25

  • Silent Hill 2

  • Dota 2

  • Diablo 4

  • Stardew Valley

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