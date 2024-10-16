Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunları Zirveyi Zorluyor
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunları Zirveyi Zorluyor
Steam'de haftanın en çok satan oyunları karşımızda. Tüm dünyadaki oyuncuların bu hafta en çok neleri tercih ettiklerine birlikte göz atalım.
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1. Listenin zirvesinde alışık olduğumuz üzere Counter-Strike 2 var.
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2. Dragon Ball: Sparking! Zero bu hafta da yerini koruyan oyunlardan.
3. Metaphor: ReFantazio ise müthiş bir yükseliş yakaladı.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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