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PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: Korkuseverler Yaşadı!

PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: Korkuseverler Yaşadı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 16:54

Cadılar Bayramı dönemi oyuncular için de indirimlerle geldi! PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında çoğunluğu korku türünden pek çok yapım %90'a varan indirimlerle oyuncuların karşısına çıkıyor.

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Ne yalan söyleyelim, oyuncular olarak Cadılar Bayramı dönemine bayılıyoruz!

Ne yalan söyleyelim, oyuncular olarak Cadılar Bayramı dönemine bayılıyoruz!

Zira pek çok firma için indirim dönemi anlamına gelen Cadılar Bayramı biz oyuncular için de yeni fırsatlar demek! Özellikle korku türündeki yapımların büyük indirim oranlarıyla karşımıza çıktığı Cadılar Bayramı bu yıl da fırsatlarla geldi.

PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimleri başladı.

PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimleri başladı.

PlayStation Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında korku türündeki oyunlarda %90'a varan indirim oranları oyuncuları bekliyor olacak. Özellikle arka arkaya zam haberleri duyduğumuz şu günlerde kaçmayacak fırsatlar oyunculara sunuluyor.

Peki PlayStation Store Cadılar Bayramı indirimleri ne zaman sona erecek?

Peki PlayStation Store Cadılar Bayramı indirimleri ne zaman sona erecek?

16 Ekim tarihinde başlayan Cadılar Bayramı indirimlerinin ay sonunda, yani 30 Ekim tarihinde sona ermesi bekleniyor. Kısacası aklınızdaki oyunlar için elinizi çabuk tutmanızda yarar var.

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