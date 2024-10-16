PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: Korkuseverler Yaşadı!

Zira pek çok firma için indirim dönemi anlamına gelen Cadılar Bayramı biz oyuncular için de yeni fırsatlar demek! Özellikle korku türündeki yapımların büyük indirim oranlarıyla karşımıza çıktığı Cadılar Bayramı bu yıl da fırsatlarla geldi.