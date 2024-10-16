PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: Korkuseverler Yaşadı!
PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: Korkuseverler Yaşadı!
Cadılar Bayramı dönemi oyuncular için de indirimlerle geldi! PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimleri kapsamında çoğunluğu korku türünden pek çok yapım %90'a varan indirimlerle oyuncuların karşısına çıkıyor.
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Ne yalan söyleyelim, oyuncular olarak Cadılar Bayramı dönemine bayılıyoruz!
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PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimleri başladı.
Peki PlayStation Store Cadılar Bayramı indirimleri ne zaman sona erecek?
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