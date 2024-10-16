Until Dawn Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı: Fazla Beklemeyeceğiz
Until Dawn Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı: Fazla Beklemeyeceğiz
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Seçimlerimizle şekillenen sevilen korku oyunu Until Dawn ile ilk kez 2015 yılında tanışmıştık.
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Yakın zamanda ise Until Dawn'ın film uyarlamasının geleceği haberi oyuncular arasında heyecan yaratmıştı.
Until Dawn filminin vizyon tarihi de nihayet ortaya çıktı.
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