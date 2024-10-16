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Until Dawn Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı: Fazla Beklemeyeceğiz

Until Dawn Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı: Fazla Beklemeyeceğiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 14:26

Oyun uyarlaması dizi ve filmlerin ardı arkası kesilmezken sevilen korku oyunu Until Dawn'ın film uyarlamasından da yeni haberler var. Until Dawn filminin vizyon tarihi nihayet netleşti.

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Seçimlerimizle şekillenen sevilen korku oyunu Until Dawn ile ilk kez 2015 yılında tanışmıştık.

Yakın zamanda ise Until Dawn'ın film uyarlamasının geleceği haberi oyuncular arasında heyecan yaratmıştı.

Yakın zamanda ise Until Dawn'ın film uyarlamasının geleceği haberi oyuncular arasında heyecan yaratmıştı.

Zaten sürükleyici ve merak uyandıran bir hikayeye sahip olan Until Dawn'ın film uyarlamasında yönetmen koltuğunda Shazam, Lights Out ve Anabelle 2 gibi filmlerle tanıdığımız David F. Sandberg oturuyor. Oyunda karşımıza çıkan Rami Malek, Hayden Panettiere ve Brett Dalton gibi isimler ise filmde yer almıyorlar.

Until Dawn filminin vizyon tarihi de nihayet ortaya çıktı.

Until Dawn filminin vizyon tarihi de nihayet ortaya çıktı.

Oyuncular tarafından şimdiden merakla beklenen korku türündeki film 25 Nisan 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Oyun uyarlamaları Hollywood cephesinde de hız kazanmışken Until Dawn nasıl yorumlarla karşılanacak hep birlikte göreceğiz.

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