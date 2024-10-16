Until Dawn Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı: Fazla Beklemeyeceğiz

Zaten sürükleyici ve merak uyandıran bir hikayeye sahip olan Until Dawn'ın film uyarlamasında yönetmen koltuğunda Shazam, Lights Out ve Anabelle 2 gibi filmlerle tanıdığımız David F. Sandberg oturuyor. Oyunda karşımıza çıkan Rami Malek, Hayden Panettiere ve Brett Dalton gibi isimler ise filmde yer almıyorlar.