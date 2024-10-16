Filistin Hakkında Irkçı Yorumlarda Bulunan Yayıncı Asmongold Twitch'ten Banlandı
Filistin Hakkında Irkçı Yorumlarda Bulunan Yayıncı Asmongold Twitch'ten Banlandı
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Ünlü yayıncı Asmongold geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği canlı yayında Filistin hakkında sarfettiği cümlelerle büyük tepki çekmişti.
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Tepkilerin ardından Asmongold olayla ilgili olarak pek çok kişiye hayli zayıf gelen bir özür dilemişti.
Asmongold nefret söylemine varan sözlerinin ardından özür dilemiş olsa da Twitch tepkilerin ardından harekete geçerek yayıncının hesabını banladı.
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