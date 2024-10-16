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Filistin Hakkında Irkçı Yorumlarda Bulunan Yayıncı Asmongold Twitch'ten Banlandı

Filistin Hakkında Irkçı Yorumlarda Bulunan Yayıncı Asmongold Twitch'ten Banlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 11:51

Geçtiğimiz günlerde canlı yayını sırasında savaş mağduru Filistin halkı hakkında korkunç söylemlerde bulunan ünlü yayıncı Asmongold hakkında Twitch nihayet harekete geçti. Yayıncının kanalı platformdan banlandı.

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Ünlü yayıncı Asmongold geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği canlı yayında Filistin hakkında sarfettiği cümlelerle büyük tepki çekmişti.

Ünlü yayıncı Asmongold geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği canlı yayında Filistin hakkında sarfettiği cümlelerle büyük tepki çekmişti.

1,9 milyon aboneye sahip ikinci Twitch kanalında açtığı yayında Filistin halkını 'aşağı kültürden gelen korkunç insanlar' olmakla suçlayan Asmongold ölümlere üzülmediğini söyledikten sonra pek çok yayıncı ve izleyiciden haklı ve büyük tepkiler almıştı.

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Tepkilerin ardından Asmongold olayla ilgili olarak pek çok kişiye hayli zayıf gelen bir özür dilemişti.

Tepkilerin ardından Asmongold olayla ilgili olarak pek çok kişiye hayli zayıf gelen bir özür dilemişti.

'Geriye dönüp baktığımda, Filistin konusunda çok fazla pislik yapmışım. Benim hatam. Elbette hiç kimse, gerici bulduğum şeyler yapsa veya görüşlere sahip olsa bile hayatının mahvedilmesini hak etmiyor Böyle aptalca şeyler söylememden daha fazlasını hak ediyorsunuz, daha iyisini yapacağım.'

Asmongold nefret söylemine varan sözlerinin ardından özür dilemiş olsa da Twitch tepkilerin ardından harekete geçerek yayıncının hesabını banladı.

Asmongold nefret söylemine varan sözlerinin ardından özür dilemiş olsa da Twitch tepkilerin ardından harekete geçerek yayıncının hesabını banladı.

Pek çok kişi Asmongold'un sözlerinin Twitch kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek platformu aksiyon almaya davet etmişti. Geç de olsa harekete geçen Twitch yayıncının bu sözleri sarf ettiği 1,9 milyon aboneye sahip kanalını kapattı ancak Asmongold 3,5 milyonluk bir kanala daha sahip. Fakat yayıncı Twitch kuralları gereğince yasaklı olduğu süre boyunca bu kanaldan da yayın yaptığı taktirde bu kanalı da kapatılacak.

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