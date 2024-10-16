Filistin Hakkında Irkçı Yorumlarda Bulunan Yayıncı Asmongold Twitch'ten Banlandı

Pek çok kişi Asmongold'un sözlerinin Twitch kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek platformu aksiyon almaya davet etmişti. Geç de olsa harekete geçen Twitch yayıncının bu sözleri sarf ettiği 1,9 milyon aboneye sahip kanalını kapattı ancak Asmongold 3,5 milyonluk bir kanala daha sahip. Fakat yayıncı Twitch kuralları gereğince yasaklı olduğu süre boyunca bu kanaldan da yayın yaptığı taktirde bu kanalı da kapatılacak.