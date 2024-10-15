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İnsanlığını Sorguladık: Ünlü Yayıncı Asmongold'un Filistin Hakkındaki Sözlerine Tepki Büyüyor

İnsanlığını Sorguladık: Ünlü Yayıncı Asmongold'un Filistin Hakkındaki Sözlerine Tepki Büyüyor

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 14:48 Son Güncelleme: 15.10.2024 - 15:05

Amerikalı ünlü yayıncı ve içerik üreticisi Asmongold canlı yayınında Filistin ve Filistin halkı hakkında sarf ettiği korkunç suçlamalar ve söyledikleri ile çok büyük tepki topladı.

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YouTube ve Twitch'te milyonlarca aboneye sahip olan Asmongold internetin en ünlü isimlerinden.

YouTube ve Twitch'te milyonlarca aboneye sahip olan Asmongold internetin en ünlü isimlerinden.

YouTube'da 2,99 milyon takipçiye sahip olan Asmongold'un ayrıca biri 3,5 milyon, bir diğer ise 1,9 milyon aboneye sahip iki Twitch kanalı da var.

Daha önce de skandalları ile pek çok kez gündeme gelmiş olan Asmongold bu kez ise Filistin ve Filistin halkı hakkında söylediği iğrenç sözlerle gündemde.

Pek çok diğer yayıncı ve izleyiciler ise şimdi Twitch'e Asmongold'un banlanması için baskı yapıyorlar. Zira bu sözler Twitch'in nefret söylemi kurallarını tamamen ihlal ediyor.

Pek çok diğer yayıncı ve izleyiciler ise şimdi Twitch'e Asmongold'un banlanması için baskı yapıyorlar. Zira bu sözler Twitch'in nefret söylemi kurallarını tamamen ihlal ediyor.

'Bu ırkçı pislik Twitch canlı yayınında Filistin halkının 'aşağı' olduğunu, 'bizden farklı olduklarını' ve 'aşağı bir kültüre sahip olduklarını' söyledi. NEDEN YASAKLANMADI?'

Pek çok kullanıcı ise Filistin halkına "aşağı kültürden" diyen Asmongold'a kendi odasının fotoğrafını göndererek yorumda bulunuyorlar.

Pek çok kullanıcı ise Filistin halkına "aşağı kültürden" diyen Asmongold'a kendi odasının fotoğrafını göndererek yorumda bulunuyorlar.
twitter.com

Tüm çağrı ve tepkilerin ardından ise Asmongold'un Twitch hesaplarında şimdilik herhangi bir hareketlilik yok.

Tüm çağrı ve tepkilerin ardından ise Asmongold'un Twitch hesaplarında şimdilik herhangi bir hareketlilik yok.

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