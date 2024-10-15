İnsanlığını Sorguladık: Ünlü Yayıncı Asmongold'un Filistin Hakkındaki Sözlerine Tepki Büyüyor
İnsanlığını Sorguladık: Ünlü Yayıncı Asmongold'un Filistin Hakkındaki Sözlerine Tepki Büyüyor
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YouTube ve Twitch'te milyonlarca aboneye sahip olan Asmongold internetin en ünlü isimlerinden.
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Daha önce de skandalları ile pek çok kez gündeme gelmiş olan Asmongold bu kez ise Filistin ve Filistin halkı hakkında söylediği iğrenç sözlerle gündemde.
Pek çok diğer yayıncı ve izleyiciler ise şimdi Twitch'e Asmongold'un banlanması için baskı yapıyorlar. Zira bu sözler Twitch'in nefret söylemi kurallarını tamamen ihlal ediyor.
Pek çok kullanıcı ise Filistin halkına "aşağı kültürden" diyen Asmongold'a kendi odasının fotoğrafını göndererek yorumda bulunuyorlar.
Tüm çağrı ve tepkilerin ardından ise Asmongold'un Twitch hesaplarında şimdilik herhangi bir hareketlilik yok.
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