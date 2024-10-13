Ünlü Yayıncı Ice Poseidon İstanbul'a Bayıldı: "Türkiye Hakkında Saçma Sapan Konuşuyorlar"
Ünlü Yayıncı Ice Poseidon İstanbul'a Bayıldı: "Türkiye Hakkında Saçma Sapan Konuşuyorlar"
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Ünlü yayıncı ve içerik üreticisi Ice Posedion birkaç gündür İstanbul ziyareti sırasında canlı yayınlarında hayranlarıyla buluşurken bir yandan da deneyimlerini aktarıyor.
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İstanbul'a adeta bayılan Ice Poseidon canlı yayınında hem şehre hem de Türk insanına övgüler yağdırırken İstanbul'u Paris ve Londra gibi metropollerin de önüne koydu.
Ice Poseidon'un Türkiye ve İstanbul hakkındaki söylediklerinin tamamı ise şöyle:
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İçindeki ucubeleri saymazsak Dünyanın en güzel şehri.. Ben eski İstanbula daha bir aşığım.. beton yığını olmadığı yeşille mavinin buluştuğu kaliteli insanlar... Devamını Gör
Hayret sasirtmayin bize övgü ve dış devletten sen birde eski haliyle görseydin aşık olurdun herhalde
Buraz daha rakı içse neler der.