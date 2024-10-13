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Ünlü Yayıncı Ice Poseidon İstanbul'a Bayıldı: "Türkiye Hakkında Saçma Sapan Konuşuyorlar"

Ünlü Yayıncı Ice Poseidon İstanbul'a Bayıldı: "Türkiye Hakkında Saçma Sapan Konuşuyorlar"

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 15:08

Ünlü yayıncı ve içerik üreticisi Ice Poseidon ziyaret ettiği İstanbul'u övmelere doyamadığı gibi Londra ve Paris gibi metropollerin de önüne koydu.

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Ünlü yayıncı ve içerik üreticisi Ice Posedion birkaç gündür İstanbul ziyareti sırasında canlı yayınlarında hayranlarıyla buluşurken bir yandan da deneyimlerini aktarıyor.

Ünlü yayıncı ve içerik üreticisi Ice Posedion birkaç gündür İstanbul ziyareti sırasında canlı yayınlarında hayranlarıyla buluşurken bir yandan da deneyimlerini aktarıyor.

Yayın platformu Kick'te 163,5, YouTube'da ise 700 bin takipçiye sahip olan Amerikalı yayıncı İstanbul ziyareti esnasında çektiği bir video ile hem şehri, hem de Türkiye'yi öve öve bitiremedi desek yeridir.

İstanbul'a adeta bayılan Ice Poseidon canlı yayınında hem şehre hem de Türk insanına övgüler yağdırırken İstanbul'u Paris ve Londra gibi metropollerin de önüne koydu.

İstanbul'a adeta bayılan Ice Poseidon canlı yayınında hem şehre hem de Türk insanına övgüler yağdırırken İstanbul'u Paris ve Londra gibi metropollerin de önüne koydu.

Daha önce Doğu Avrupa seyahati sırasında buralardaki insanların İstanbul ve Türkiye'ye karşı önyargılı olduklarını gözlemlediğini söyleyen yayıncı İstanbul'un Avrupa'nın en kalabalık şehri olmasına karşın temiz ve yaşanabilir olduğunu söyleyerek kenti diğer ünlü metropollerle karşılaştırdı.

Ice Poseidon'un Türkiye ve İstanbul hakkındaki söylediklerinin tamamı ise şöyle:

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KumdanKum

İçindeki ucubeleri saymazsak Dünyanın en güzel şehri.. Ben eski İstanbula daha bir aşığım.. beton yığını olmadığı yeşille mavinin buluştuğu kaliteli insanlar... Devamını Gör

nevertheless

Hayret sasirtmayin bize övgü ve dış devletten sen birde eski haliyle görseydin aşık olurdun herhalde

Hüseyin Keskin

Buraz daha rakı içse neler der.