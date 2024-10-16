Oyun Dünyasının Cehennemi Kenshi Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Oyun Dünyasının Cehennemi Kenshi Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Zorluğu, oyuncuya kendi yolunu çizme özgürlüğünü sonuna kadar hissettirmesi ve detaylarla dolu dünyasıyla oyun dünyasının en enteresan oyunlarından olan Kenshi hakkında oyuncuların en komik yorumlarına gelin birlikte göz atalım.
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Kenshi evreninde sıradan bir gün:
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😳
Yaaani, artık o kadar da emin değilim.
Uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside yine tanıdık bir köşe.
Gündemden sıkıldım, azıcık kafa dağıtayım diye girdiğim oyun:
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Sondaki "ben o köpeği seviyordum" kısmı? 🧐
Üstteki hikayeleri okuduktan sonra bence çok çok iyi bir son olmuş.
Kardeşim kaç kere söyledik size anime kızları gerçek değil diye?
Her muhabbetin sonu nasıl Ankara'ya çıkabiliyor, inanılmaz.
Özetlemek gerekirse:
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