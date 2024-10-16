PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde Avantajlı Fiyatlarla Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde Avantajlı Fiyatlarla Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
PlayStation Store'da özellikle korku oyunlarda harika indirimler sunan Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Gelin indirim döneminde avantajlı fiyatlarla karşımıza çıkan ve kaçırmamanız gereken oyunlara bir göz atalım.
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The Quarry - 363,87 TL
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Resident Evil Village - 479,60 TL
The Callisto Protocol - 562,25 TL
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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