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PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde Avantajlı Fiyatlarla Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

PlayStation Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde Avantajlı Fiyatlarla Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 17:40

PlayStation Store'da özellikle korku oyunlarda harika indirimler sunan Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Gelin indirim döneminde avantajlı fiyatlarla karşımıza çıkan ve kaçırmamanız gereken oyunlara bir göz atalım.

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The Quarry - 363,87 TL

Resident Evil Village - 479,60 TL

The Callisto Protocol - 562,25 TL

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Dead by Daylight (PS4, PS5) 1,049 TL %60 - 419,60

  • Dead Space Digital Deluxe Edition (PS5) 3,300 TL %65 - 1,155 TL

  • Devil May Cry 5 Special Edition (PS5) 1,399 TL %60 - 559 TL

  • Cult of the Lamb (PS4, PS5) 875 TL %50 - 437,50 TL

  • Little Nightmares I-II (PS4, PS5) 1,749 TL %70 - 524,70 TL

  • Metro Exodus (PS4, PS5) 1.049 TL %85 - 157,35 TL

  • Ghostwire: Tokyo (PS5) 609 TL %75 - 152,25 TL

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