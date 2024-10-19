Bloober Team Daha Fazla Silent Hill Oyunu Geliştirmeye Sıcak Bakıyor!
Bloober Team Daha Fazla Silent Hill Oyunu Geliştirmeye Sıcak Bakıyor!
Silent Hill 2 Remake ile iyi bir iş ortaya koymayı başaran Bloober Team, gelecek projelerde de yer alabileceklerini belirtti.
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Silent Hill 2 Remake, ön yargı ile yaklaşılan bir yapım oldu.
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Tabii, geliştirici stüdyo da oyunculardaki ön yargıyı arttırdı.
Bloober Team, bu ön yargıyı yıkmayı başardı.
Bloober Team, daha fazla Silent Hill yapmaya hazır.
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