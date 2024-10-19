Bloober Team Daha Fazla Silent Hill Oyunu Geliştirmeye Sıcak Bakıyor!

Bloober Team'in yönetmeni ve tasarımcısı Wojciech Piejko, daha fazla Silent Hill oyunu yapmaya her zaman açık olduklarını dile getirdi. Bu oyun bir remake veya tamamen yeni bir proje olabilir. Konami'nin Silent Hill 2 satışlarından memnun ayrılması da daha fazla remake projesine ilham olabilir.