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Bloober Team Daha Fazla Silent Hill Oyunu Geliştirmeye Sıcak Bakıyor!

Bloober Team Daha Fazla Silent Hill Oyunu Geliştirmeye Sıcak Bakıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 17:31

Silent Hill 2 Remake ile iyi bir iş ortaya koymayı başaran Bloober Team, gelecek projelerde de yer alabileceklerini belirtti.

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Silent Hill 2 Remake, ön yargı ile yaklaşılan bir yapım oldu.

Silent Hill 2 Remake, ön yargı ile yaklaşılan bir yapım oldu.

Silent Hill 2 Remake projesi, bundan 2 yıl önce duyurulmuştu. İlk fragmanı ile herkesi heyecanlandıran yapım, sonraki fragmanlarada oyuncuları şüpheye düşürmüştü. Bunun nedeni de oyunun çok eski durmasından kaynaklanıyordu.

Tabii, geliştirici stüdyo da oyunculardaki ön yargıyı arttırdı.

Tabii, geliştirici stüdyo da oyunculardaki ön yargıyı arttırdı.

Silent Hill 2 Remake projesi, Bloober Team tarafından geliştirilecekti. Her ne kadar bu stüdyonun odağı korku oyunları olsa da geliştirdiği oyunlar ortalamayı geçmeyi başaramamıştı. Bu durum da oyuncuların aklındaki soru işaretlerini arttırdı.

Bloober Team, bu ön yargıyı yıkmayı başardı.

Bloober Team, bu ön yargıyı yıkmayı başardı.

Silent Hill 2'nin çıkışı ile birlikte Bloober Team, yaptığı işin kalitesini herkese kanıtladı. Oyunculardan ve basın kuruluşlarından yüksek puanlar almayı başaran oyun, Bloober Team'e olan inancı da kuvvetlendirdi.

Bloober Team, daha fazla Silent Hill yapmaya hazır.

Bloober Team, daha fazla Silent Hill yapmaya hazır.

Bloober Team'in yönetmeni ve tasarımcısı Wojciech Piejko, daha fazla Silent Hill oyunu yapmaya her zaman açık olduklarını dile getirdi. Bu oyun bir remake veya tamamen yeni bir proje olabilir. Konami'nin Silent Hill 2 satışlarından memnun ayrılması da daha fazla remake projesine ilham olabilir.

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