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Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde 100 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimlerinde 100 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 13:42 Son Güncelleme: 20.10.2024 - 13:51

Epic Games Store'un bol avantajlı Cadılar Bayramı İndirimleri başladı! Gelin sevilen oyunlarda harika fırsatlar sunan Cadılar Bayramı İndirimleri döneminde Epic Games Store'dan 100 TL ve altına alabileceğiniz oyunlara bir göz atalım.

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Biomutant - 47,25 TL

Sherlock Holmes: Chapter One - 29,85 TL

Darksiders 3 - 47,25 TL

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri boyunca 100 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri boyunca 100 TL ve altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • The Long Dark 59 TL %50 - 29,50 TL

  • Outlast 2 49 TL %85 - 7,35 TL

  • Destroy All Humans 135 TL %75 - 33,75 TL

  • Vampire: The Masquerade Swansong 179 TL %75 - 44,75 TL

  • Tropico 5 199 TL %60 - 79,60 TL

  • Tormented Souls 279 TL %75 - 69,75 TL

  • Ghostbusters: Spirits Unleashed 149 TL %50 - 74,50 TL

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