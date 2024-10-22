EA Sports FC 25 Fenerbahçe'nin Beş Yıldızını Oyundan Kaldırdı
EA Sports FC 25 Fenerbahçe'nin Beş Yıldızını Oyundan Kaldırdı
Yıldız tartışmalarına EA Sports da bir şekilde dahil oldu! Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu EA Sports FC 25'ten kaldırıldı.
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EA Sports, Galatasaray ve Fenerbahçe EA Sports FC 25 için resmi ortaklığını oyunun çıkışından önce açıklayarak taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.
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Hatırlarsınız, Fenerbahçe 2022 yılında alınan bir kararla beş yıldızlı logosunu kullanmaya başlamıştı.
Yıldız tartışmaları o günden beri devam ederken EA Sports FC 25'ten de beş yıldızlı logo hamlesi geldi!
Oyuncuların beş yıldızlı logonun kaldırılmasına tepkileri ise şöyle oldu 👇
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