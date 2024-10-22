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EA Sports FC 25 Fenerbahçe'nin Beş Yıldızını Oyundan Kaldırdı

EA Sports FC 25 Fenerbahçe'nin Beş Yıldızını Oyundan Kaldırdı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 10:58

Yıldız tartışmalarına EA Sports da bir şekilde dahil oldu! Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu EA Sports FC 25'ten kaldırıldı.

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EA Sports, Galatasaray ve Fenerbahçe EA Sports FC 25 için resmi ortaklığını oyunun çıkışından önce açıklayarak taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.

EA Sports, Galatasaray ve Fenerbahçe EA Sports FC 25 için resmi ortaklığını oyunun çıkışından önce açıklayarak taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.

Resmi ortaklık kapsamında her iki kulübün de stadyumları her detaylarıyla modellenerek oyuna eklenmiş, bunun için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park her detayıyla oyun için modellenmişti.

Hatırlarsınız, Fenerbahçe 2022 yılında alınan bir kararla beş yıldızlı logosunu kullanmaya başlamıştı.

Hatırlarsınız, Fenerbahçe 2022 yılında alınan bir kararla beş yıldızlı logosunu kullanmaya başlamıştı.

Yıldız tartışmaları o günden beri devam ederken EA Sports FC 25'ten de beş yıldızlı logo hamlesi geldi!

Yıldız tartışmaları o günden beri devam ederken EA Sports FC 25'ten de beş yıldızlı logo hamlesi geldi!
twitter.com

Sarı lacivertli kulübün oyunda yalnızca alternatif formasında yer alan beş yıldızlı logo gelen son güncelleme ile birlikte oyundan kaldırıldı.

Kaynak

Oyuncuların beş yıldızlı logonun kaldırılmasına tepkileri ise şöyle oldu 👇

Oyuncuların beş yıldızlı logonun kaldırılmasına tepkileri ise şöyle oldu 👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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