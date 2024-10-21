Var Bir Hayalimiz: YouTuber'ın Hedefi Yapılmış Tüm Oyunları Oynamak!
Var Bir Hayalimiz: YouTuber'ın Hedefi Yapılmış Tüm Oyunları Oynamak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1958'de yayınlanan ve ilk video oyunu olarak kabul edilen "Tennis for Two" oyunundan bu yana video oyunları endüstrisi müthiş bir hızla büyüdü. Dolayısıyla ilk birkaç 10 yılda çıkan oyunları takip etmek nispeten kolay olsa da bugün toplamda kaç video oyunu olduğunu net olarak bilemiyoruz bile.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyun koleksiyonunu bir kaza sonucu kaybeden YouTuber Jeff Wires'ın amacı yapılmış neredeyse tüm video oyunlarını oynamak!
Jeff'in bu sonsuz görünen yolculuğu ise aslında bir trajedi sonucu başlamış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın