Var Bir Hayalimiz: YouTuber'ın Hedefi Yapılmış Tüm Oyunları Oynamak!

Chronologically Gaming adlı YouTube kanalında bu macerasını izleyicileri ile de paylaşan Jeff yolculuğuna 70'li yılların video oyunları ile başladı ve şu anda 80'li yıllara geçmiş durumda. Kendisi bu maceralarını aynı zamanda Twitch'te de yayınlıyor. Oyunları çıkış sıralarına göre oynayan YouTuber el konsolları, PC ve arcade için çıkmış oyunları kumar ve cinsellik içerenler gibi bazı istisnalar dışında tamamen bitirmeyi amaçlıyor.