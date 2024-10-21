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Var Bir Hayalimiz: YouTuber'ın Hedefi Yapılmış Tüm Oyunları Oynamak!

Var Bir Hayalimiz: YouTuber'ın Hedefi Yapılmış Tüm Oyunları Oynamak!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 14:54

Dünyada bu zamana kadar kaç video oyunu yapılmıştır dersiniz? Net sayıyı kimse bilmese de bir YouTuber yapılmış neredeyse tüm oyunları oynamayı amaçladığı uzun bir yolculuğa çıktı.

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1958'de yayınlanan ve ilk video oyunu olarak kabul edilen "Tennis for Two" oyunundan bu yana video oyunları endüstrisi müthiş bir hızla büyüdü. Dolayısıyla ilk birkaç 10 yılda çıkan oyunları takip etmek nispeten kolay olsa da bugün toplamda kaç video oyunu olduğunu net olarak bilemiyoruz bile.

1958'de yayınlanan ve ilk video oyunu olarak kabul edilen "Tennis for Two" oyunundan bu yana video oyunları endüstrisi müthiş bir hızla büyüdü. Dolayısıyla ilk birkaç 10 yılda çıkan oyunları takip etmek nispeten kolay olsa da bugün toplamda kaç video oyunu olduğunu net olarak bilemiyoruz bile.

Yalnızca tahmin edilebilen bu sayının beş milyonun üzerinde olduğu düşünülürken haliyle bir insan ömrünün yapılmış tüm video oyunlarına birkaç dakika dahi bakmaya yetmeyeceği aşikar. Ancak bir YouTuber yapılmış neredeyse tüm video oyunlarını oynamak gibi bir amaçla uzun bir yolculuğa çıktı.

Oyun koleksiyonunu bir kaza sonucu kaybeden YouTuber Jeff Wires'ın amacı yapılmış neredeyse tüm video oyunlarını oynamak!

Oyun koleksiyonunu bir kaza sonucu kaybeden YouTuber Jeff Wires'ın amacı yapılmış neredeyse tüm video oyunlarını oynamak!

Chronologically Gaming adlı YouTube kanalında bu macerasını izleyicileri ile de paylaşan Jeff yolculuğuna 70'li yılların video oyunları ile başladı ve şu anda 80'li yıllara geçmiş durumda. Kendisi bu maceralarını aynı zamanda Twitch'te de yayınlıyor. Oyunları çıkış sıralarına göre oynayan YouTuber el konsolları, PC ve arcade için çıkmış oyunları kumar ve cinsellik içerenler gibi bazı istisnalar dışında tamamen bitirmeyi amaçlıyor.

Jeff'in bu sonsuz görünen yolculuğu ise aslında bir trajedi sonucu başlamış.

Jeff'in bu sonsuz görünen yolculuğu ise aslında bir trajedi sonucu başlamış.

“Büyük bir koleksiyoncuydum. Bir trajedi yaşadım ve tüm fiziksel koleksiyonumu kaybettim.” ifadelerini kullanan YouTuber artık fiziksel bir istifçi değil, dijital bir istifçi olduğunu söylüyor ve oyunları emülatörler yardımıyla PC'de oynuyor.

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