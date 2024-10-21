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It Takes Two'nun Geliştiricisinin Adını Bile Sır Gibi Sakladığı Oyundan İlk Sızıntılar Geldi

It Takes Two'nun Geliştiricisinin Adını Bile Sır Gibi Sakladığı Oyundan İlk Sızıntılar Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 13:03

It Takes Two ile hem oyuncuların kalplerini çalan, hem de yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan Hazelight Studios'un sır gibi sakladıkları oyundan ilk bilgiler geldi. 

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Yaptıkları iki kişilik oyunlarla türe yeni bir soluk getiren Josef Fares öncülüğündeki Hazelight Studios'un yepyeni bir proje üzerinde çalıştığını bir süredir biliyorduk.

Yaptıkları iki kişilik oyunlarla türe yeni bir soluk getiren Josef Fares öncülüğündeki Hazelight Studios'un yepyeni bir proje üzerinde çalıştığını bir süredir biliyorduk.

2021 yılında yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan ve 20 milyon satış barajını geride bırakan Hazelight Studios ayrıca oyuncular tarafından yine çok sevilen A Way Out ile de karşımıza çıkmıştı. Friend's Pass sistemi sayesinde tek bir oyunu farklı cihazlarda dahi iki kişinin oynayabildiği düşünülecek olursa bu satış başarısı daha da anlam kazanıyor.

Stüdyonun başındaki isim Josef Fares geçtiğimiz günlerde "Bir sonraki oyun hakkında çok soru alıyorum. İşte bir ipucu. S **** ****** N adlı YEPYENİ bir IP. Yakında göstermek için sabırsızlanıyorum" dediği gönderisi ile sıradaki oyunları için hayranlara ilk ipucunu vermişti.

Stüdyonun başındaki isim Josef Fares geçtiğimiz günlerde "Bir sonraki oyun hakkında çok soru alıyorum. İşte bir ipucu. S **** ****** N adlı YEPYENİ bir IP. Yakında göstermek için sabırsızlanıyorum" dediği gönderisi ile sıradaki oyunları için hayranlara ilk ipucunu vermişti.
twitter.com

Hazelight Studios hesabı ise Fares'a sıradaki oyunun senaryosunun ve oyun hakkında bazı ipuçları barındıran kağıtların olduğu bir fotoğrafı "Hazır bahsetmişken, sanırım bunu ofiste düşürdün" diyerek yanıt vermişti.

Hazelight Studios hesabı ise Fares'a sıradaki oyunun senaryosunun ve oyun hakkında bazı ipuçları barındıran kağıtların olduğu bir fotoğrafı "Hazır bahsetmişken, sanırım bunu ofiste düşürdün" diyerek yanıt vermişti.
twitter.com

Josef Fares'ın ilk ipuçlarını verdiği, Hazelight Studios'un adını bile sır gibi sakladığı gizemli oyunun ismi ve nasıl bir yapıya sahip olacağı sızdırıldı!

Josef Fares'ın ilk ipuçlarını verdiği, Hazelight Studios'un adını bile sır gibi sakladığı gizemli oyunun ismi ve nasıl bir yapıya sahip olacağı sızdırıldı!

Oyuncuların güvenilir sızıntı kaynağı 'Billbil-kun' tarafından Daelabs'ta aktarılanlara göre oyun 'Split Fiction' adını taşıyacak. Stüdyonun tüm diğer oyunları gibi Friend's Pass sistemi içerecek ve yine iki kişilik bir deneyim sunaak oyunda 'dinamik ekran bölünmesi' özelliği yer alacak. Bu özellikle birlikte oyundaki bulmacalar da farklı bir boyut kazanacak. Hazelight Studios'un adının Split Fiction olacağı tahmin edilen oyunu ne zaman duyuracağı ise hala gizemini koruyor.

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