It Takes Two'nun Geliştiricisinin Adını Bile Sır Gibi Sakladığı Oyundan İlk Sızıntılar Geldi
It Takes Two'nun Geliştiricisinin Adını Bile Sır Gibi Sakladığı Oyundan İlk Sızıntılar Geldi
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Yaptıkları iki kişilik oyunlarla türe yeni bir soluk getiren Josef Fares öncülüğündeki Hazelight Studios'un yepyeni bir proje üzerinde çalıştığını bir süredir biliyorduk.
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Stüdyonun başındaki isim Josef Fares geçtiğimiz günlerde "Bir sonraki oyun hakkında çok soru alıyorum. İşte bir ipucu. S **** ****** N adlı YEPYENİ bir IP. Yakında göstermek için sabırsızlanıyorum" dediği gönderisi ile sıradaki oyunları için hayranlara ilk ipucunu vermişti.
Hazelight Studios hesabı ise Fares'a sıradaki oyunun senaryosunun ve oyun hakkında bazı ipuçları barındıran kağıtların olduğu bir fotoğrafı "Hazır bahsetmişken, sanırım bunu ofiste düşürdün" diyerek yanıt vermişti.
Josef Fares'ın ilk ipuçlarını verdiği, Hazelight Studios'un adını bile sır gibi sakladığı gizemli oyunun ismi ve nasıl bir yapıya sahip olacağı sızdırıldı!
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