It Takes Two'nun Geliştiricisinin Adını Bile Sır Gibi Sakladığı Oyundan İlk Sızıntılar Geldi

2021 yılında yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödül toplayan ve 20 milyon satış barajını geride bırakan Hazelight Studios ayrıca oyuncular tarafından yine çok sevilen A Way Out ile de karşımıza çıkmıştı. Friend's Pass sistemi sayesinde tek bir oyunu farklı cihazlarda dahi iki kişinin oynayabildiği düşünülecek olursa bu satış başarısı daha da anlam kazanıyor.