Türkiye Simülasyonundan Makinalaşmak İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları
Türkiye Simülasyonundan Makinalaşmak İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları
Favori oyunlarına bambaşka bakış açıları getirerek Steam yorumlarında mizahlarını konuşturan oyuncuların güldüren incelemelerine gelin bir göz atalım.
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Bir dış politika dehası.
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Oyun almak için para biriktirmem gereken sürede olanlar:
Ama şimdi hangi kalenin önünde?
Biz oyunlarla biraz toksik bir ilişki yaşıyor olabilir miyiz?
Yürü be Çanakkale Dardanel Spor!
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Nazım Hikmet işin sonunun buralara vardığını görse ne hissederdi acaba?
Annem "kapat şu bilgisayarı, biraz dışarı çık" dediğinde verdiğim cevap:
🤫
Çevre yoluna çıktığı an herhangi bir kamyoncu:
Haftaya görüşmek üzere!
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