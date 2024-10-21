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Türkiye Simülasyonundan Makinalaşmak İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları

Türkiye Simülasyonundan Makinalaşmak İsteyene Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 12:14

Favori oyunlarına bambaşka bakış açıları getirerek Steam yorumlarında mizahlarını konuşturan oyuncuların güldüren incelemelerine gelin bir göz atalım.

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Bir dış politika dehası.

Bir dış politika dehası.

Oyun: Europa Universalis 4

Oyun almak için para biriktirmem gereken sürede olanlar:

Oyun almak için para biriktirmem gereken sürede olanlar:

Oyun: Liar's Bar

Ama şimdi hangi kalenin önünde?

Ama şimdi hangi kalenin önünde?

Oyun: eFootball

Biz oyunlarla biraz toksik bir ilişki yaşıyor olabilir miyiz?

Biz oyunlarla biraz toksik bir ilişki yaşıyor olabilir miyiz?

Oyun: Rainbow Six Siege

Yürü be Çanakkale Dardanel Spor!

Yürü be Çanakkale Dardanel Spor!

Oyun: EA Sports FC25

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Nazım Hikmet işin sonunun buralara vardığını görse ne hissederdi acaba?

Nazım Hikmet işin sonunun buralara vardığını görse ne hissederdi acaba?

Oyun: Forza Horizon 4

Annem "kapat şu bilgisayarı, biraz dışarı çık" dediğinde verdiğim cevap:

Annem "kapat şu bilgisayarı, biraz dışarı çık" dediğinde verdiğim cevap:

Oyun: Stardew Valley

🤫

🤫

Oyun: Rust

Çevre yoluna çıktığı an herhangi bir kamyoncu:

Çevre yoluna çıktığı an herhangi bir kamyoncu:

Oyun: Euro Truck Simulator 2

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Tiny Glade

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