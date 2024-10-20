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Oyuncuların Fahri Tarih Dersi Europa Universalis 4'e Gelen Komik Yorumlar

Oyuncuların Fahri Tarih Dersi Europa Universalis 4'e Gelen Komik Yorumlar

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 16:53

Strateji türüne bayılan oyuncuların favorisi, çaylakların ise uzmanlaşmak için binlerce saat yaktıkları efsaneler efsanesi Europa Universalis 4'e gelen hem isyankar, hem de komik yorumlara gelin bir göz atalım.

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Şşşş 🤫

Şşşş 🤫

Direkt Osmanlı'yı seçerek oyuna OP bir başlangıç da yapabilirsiniz tabi.

Direkt Osmanlı'yı seçerek oyuna OP bir başlangıç da yapabilirsiniz tabi.

Saygınlık +

Saygınlık +

Masum bir oyuncu halk ile tanışmış.

Masum bir oyuncu halk ile tanışmış.

Oysa ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaydık...

Oysa ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaydık...
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Biraz da özeleştiri diyelim. ✍

Biraz da özeleştiri diyelim. ✍

Bu kesinlikle doğru, nereden bildiğimi lütfen sormayın. 😔

Bu kesinlikle doğru, nereden bildiğimi lütfen sormayın. 😔

"EU4 koalisyon dağıtma" enter.

"EU4 koalisyon dağıtma" enter.

Bunun üstüne 4 saate dahi tamamlamadan oyunu bırakmış olması peki? 🤗

Bunun üstüne 4 saate dahi tamamlamadan oyunu bırakmış olması peki? 🤗

O iş tam öyle işlemiyor sanki ama.

O iş tam öyle işlemiyor sanki ama.

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