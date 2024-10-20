Oyuncuların Fahri Tarih Dersi Europa Universalis 4'e Gelen Komik Yorumlar
Oyuncuların Fahri Tarih Dersi Europa Universalis 4'e Gelen Komik Yorumlar
Strateji türüne bayılan oyuncuların favorisi, çaylakların ise uzmanlaşmak için binlerce saat yaktıkları efsaneler efsanesi Europa Universalis 4'e gelen hem isyankar, hem de komik yorumlara gelin bir göz atalım.
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Şşşş 🤫
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Direkt Osmanlı'yı seçerek oyuna OP bir başlangıç da yapabilirsiniz tabi.
Saygınlık +
Masum bir oyuncu halk ile tanışmış.
Oysa ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaydık...
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Biraz da özeleştiri diyelim. ✍
Bu kesinlikle doğru, nereden bildiğimi lütfen sormayın. 😔
"EU4 koalisyon dağıtma" enter.
Bunun üstüne 4 saate dahi tamamlamadan oyunu bırakmış olması peki? 🤗
O iş tam öyle işlemiyor sanki ama.
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