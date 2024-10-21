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Filistin Halkına Sözleri Tepki Çeken Ünlü Yayıncı Asmongold Çöp Evini Nihayet Temizledi

Filistin Halkına Sözleri Tepki Çeken Ünlü Yayıncı Asmongold Çöp Evini Nihayet Temizledi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 11:00

Geçtiğimiz günlerde Filistin halkı hakkında sarf ettiği ırkçı sözlerin ardından büyük tepki çeken ve Twitch'ten banlanan ünlü yayıncı Asmongold, platformdan uzak kaldığı süreyi çöp evini temizlemeye harcadı.

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Twitch ve YouTube'da milyonlarca aboneye sahip kanallara sahip ünlü yayıncı Asmongold kelimenin tam anlamıyla bir çöp evde yaşıyordu.

Twitch ve YouTube'da milyonlarca aboneye sahip kanallara sahip ünlü yayıncı Asmongold kelimenin tam anlamıyla bir çöp evde yaşıyordu.

Yıllardır çöp evde yaşayan ve bu durumu yayınlarında da hem paylaşmaktan, hem de şakasını yapmaktan çekinmeyen Asmongold geçtiğimiz günlerde Filistin halkı için 'aşağı bir kültürden gelen korkunç insanlar' gibi ırkçı laflar ettikten sonra platformdan banlanmıştı.

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Irkçı tutumu büyük tepki çeken Asmongold'un izleyicileri de yayıncıya tepki göstermiş, kendisiyle işbirliği yapan pek çok marka da anlaşmasını iptal etmişti.

Irkçı tutumu büyük tepki çeken Asmongold'un izleyicileri de yayıncıya tepki göstermiş, kendisiyle işbirliği yapan pek çok marka da anlaşmasını iptal etmişti.

Tüm bu olayların ardından Twitch kanalı da 14 günlüğüne banlanan Asmongold konuyla ilgili herkesten özür dilemiş ve yasağı özellikle sözlerinin ardından çokça eleştirilen hayatını toparlamak için fırsata çevireceğinden bahsetmişti. İzleyicileri ise Filistin halkına 'aşağı kültür' diyen yayıncıya kendi evinin fotoğraflarını göndererek yanıt vermişlerdi.

Asmongold sözünde durdu ve böceklerle birlikte yaşadığı evini nihayet temizlemeye koyuldu. Evinin temizlediği kısımlarının önce ve sonrasını ise X hesabında paylaştı.

Asmongold sözünde durdu ve böceklerle birlikte yaşadığı evini nihayet temizlemeye koyuldu. Evinin temizlediği kısımlarının önce ve sonrasını ise X hesabında paylaştı.
twitter.com

Evini temizlemek için kimseden yardım almayacağını söyleyerek işe koyulan Amerikalı yayıncının yasağı ekim ayının sonunda bitecek. Yani bu vakte kadar büyük evini temizlemek için epey zamanı var ancak dişlerindeki kanı duvara sürdüğüne ve ölü bir fareyi çalar saat olarak kullandığına dair hikayelerinin ardından ev ne kadar kendine gelir orası meçhul.

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