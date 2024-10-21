Filistin Halkına Sözleri Tepki Çeken Ünlü Yayıncı Asmongold Çöp Evini Nihayet Temizledi
Filistin Halkına Sözleri Tepki Çeken Ünlü Yayıncı Asmongold Çöp Evini Nihayet Temizledi
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Twitch ve YouTube'da milyonlarca aboneye sahip kanallara sahip ünlü yayıncı Asmongold kelimenin tam anlamıyla bir çöp evde yaşıyordu.
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Irkçı tutumu büyük tepki çeken Asmongold'un izleyicileri de yayıncıya tepki göstermiş, kendisiyle işbirliği yapan pek çok marka da anlaşmasını iptal etmişti.
Asmongold sözünde durdu ve böceklerle birlikte yaşadığı evini nihayet temizlemeye koyuldu. Evinin temizlediği kısımlarının önce ve sonrasını ise X hesabında paylaştı.
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