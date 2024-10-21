Filistin Halkına Sözleri Tepki Çeken Ünlü Yayıncı Asmongold Çöp Evini Nihayet Temizledi

Evini temizlemek için kimseden yardım almayacağını söyleyerek işe koyulan Amerikalı yayıncının yasağı ekim ayının sonunda bitecek. Yani bu vakte kadar büyük evini temizlemek için epey zamanı var ancak dişlerindeki kanı duvara sürdüğüne ve ölü bir fareyi çalar saat olarak kullandığına dair hikayelerinin ardından ev ne kadar kendine gelir orası meçhul.