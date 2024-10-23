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Roblox Erişim Engeli Kaldırılırsa Türkiye'de Ofis Açacaklarını Açıkladı

Roblox Erişim Engeli Kaldırılırsa Türkiye'de Ofis Açacaklarını Açıkladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 10:55

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox, ülkemizdeki yasağın kaldırılması durumunda Türkiye'de ofis açacağını ve yeni bir moderasyon ekibi kuracağını açıkladı.

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Dünyanın en popüler oyun platformlarından Roblox geçtiğimiz ağustos ayında ülkemizde erişime engellenmişti.

Dünyanın en popüler oyun platformlarından Roblox geçtiğimiz ağustos ayında ülkemizde erişime engellenmişti.

Özellikle küçük yaştaki oyuncuların sıklıkla tercih ettikleri platformun engellenme sebebi olarak ise 'çocuk istismarı' gösterilmişti. Roblox yetkililerinden ise platformun ülkemizde engellenmesinin ardından Türk yetkililerle işbirliği yapılacağı mesajı gelmişti.

Roblox yasağın kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açmayı planlıyor.

Roblox yasağın kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açmayı planlıyor.

Daha önceki işbirliği mesajlarını tekrarlayan Roblox yetkilileri ülkemizdeki yasağın kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açacaklarını belirtirken Türkçe konuşan bir moderatör ekibi de dahil olmak üzere özel bir ekip kurma planlarından da bahsettiler.

"Platforma erişimi yeniden sağlamak için yerel makamlarla ve gerekli yasal süreçle aktif olarak ilgileniyoruz.”

"Platforma erişimi yeniden sağlamak için yerel makamlarla ve gerekli yasal süreçle aktif olarak ilgileniyoruz.”

Türkiye'de uygulanan yasağı ciddiye aldıklarını belirten yetkililer yasal süreçlerin aktif olarak takipçisi olduklarını belirtirlerken Türkiye'deki oyuncu ve geliştiricilerin güvenliğine öncelik verdiklerini ve Türkiye'deki yasa ve yönetmeliklere saygı duyduklarını da belirttiler.

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