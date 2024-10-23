Roblox Erişim Engeli Kaldırılırsa Türkiye'de Ofis Açacaklarını Açıkladı
Roblox Erişim Engeli Kaldırılırsa Türkiye'de Ofis Açacaklarını Açıkladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en popüler oyun platformlarından Roblox geçtiğimiz ağustos ayında ülkemizde erişime engellenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roblox yasağın kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açmayı planlıyor.
"Platforma erişimi yeniden sağlamak için yerel makamlarla ve gerekli yasal süreçle aktif olarak ilgileniyoruz.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın