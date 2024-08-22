Enis Kirazoğlu Roblox ve Türkiye Stantlarının Manidar Komşuluğunu Görüntüledi

2019'dan bu yana yapılan fuar her yıl Almanya'nın Köln şehrinde düzenleniyor. Yeni oyun duyuruları, prömiyerler ve deneyim alanları ile sadece katılımcıların değil, oyunlara ilgi duyan hemen herkesin merakla takip ettiği fuarda oyun geliştiriciler ve stüdyolar ise oyularını tanıtma imkanı buluyorlar.