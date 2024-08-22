Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Enis Kirazoğlu Roblox ve Türkiye Stantlarının Manidar Komşuluğunu Görüntüledi

Enis Kirazoğlu Roblox ve Türkiye Stantlarının Manidar Komşuluğunu Görüntüledi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 13:00

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden Gamescom fuarı bu yıl da kapılarını ziyaretçi ve katılımsılarına açarken Türkiye ve ülkemizde yasaklı olan Roblox'un stantlarının konumları ise hayli manidar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yıl 15.si düzenlenen Gamescom hem oyun geliştiriciler, hem de oyuncular için yılın en büyük ve prestijli etkinliklerinden.

Bu yıl 15.si düzenlenen Gamescom hem oyun geliştiriciler, hem de oyuncular için yılın en büyük ve prestijli etkinliklerinden.

2019'dan bu yana yapılan fuar her yıl Almanya'nın Köln şehrinde düzenleniyor. Yeni oyun duyuruları, prömiyerler ve deneyim alanları ile sadece katılımcıların değil, oyunlara ilgi duyan hemen herkesin merakla takip ettiği fuarda oyun geliştiriciler ve stüdyolar ise oyularını tanıtma imkanı buluyorlar.

Gamescom'da ülkemizden geliştiriciler de Türkiye standında oyunlarını tanıtıyorlar.

Gamescom'da ülkemizden geliştiriciler de Türkiye standında oyunlarını tanıtıyorlar.

Geçtiğimiz yıl yaş lisansı alınmadığı için Türkiye standında oyulara dair materyaller gösterilemezken bu durum büyük tepkilere neden olmuştu.

Gamescom 2024'te ise Türkiye ve Roblox stantlarının komşu olduğunu popüler içerik üreticisi Enis Kirazoğlu sayesinde öğrendik.

Fuara katılan bir başka kullanıcı ise Roblox görevlilerinin ülkemiz standında yetkili aradıklarını anlattı.

Fuara katılan bir başka kullanıcı ise Roblox görevlilerinin ülkemiz standında yetkili aradıklarını anlattı.
twitter.com

İki standın komşuluğunun manidar durumu ise kullanıcıları hayli eğlendirdi.

İki standın komşuluğunun manidar durumu ise kullanıcıları hayli eğlendirdi.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın