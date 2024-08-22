Enis Kirazoğlu Roblox ve Türkiye Stantlarının Manidar Komşuluğunu Görüntüledi
Enis Kirazoğlu Roblox ve Türkiye Stantlarının Manidar Komşuluğunu Görüntüledi
Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden Gamescom fuarı bu yıl da kapılarını ziyaretçi ve katılımsılarına açarken Türkiye ve ülkemizde yasaklı olan Roblox'un stantlarının konumları ise hayli manidar.
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Bu yıl 15.si düzenlenen Gamescom hem oyun geliştiriciler, hem de oyuncular için yılın en büyük ve prestijli etkinliklerinden.
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Gamescom'da ülkemizden geliştiriciler de Türkiye standında oyunlarını tanıtıyorlar.
Gamescom 2024'te ise Türkiye ve Roblox stantlarının komşu olduğunu popüler içerik üreticisi Enis Kirazoğlu sayesinde öğrendik.
Fuara katılan bir başka kullanıcı ise Roblox görevlilerinin ülkemiz standında yetkili aradıklarını anlattı.
İki standın komşuluğunun manidar durumu ise kullanıcıları hayli eğlendirdi.
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