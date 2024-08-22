Steam Fiyatı 1000 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 1000 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store'da bu hafta Steam fiyatı 1000 TL'yi aşan, son yılların dikkat çeken oyunlarından biri saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.
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Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 1000 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan The Callisto Protocol olacak.
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Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?
The Callisto Protocol'e ücretsiz sahip olmak için ise süremiz kısıtlı.
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