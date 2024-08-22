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Steam Fiyatı 1000 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 1000 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 12:23

Epic Games Store'da bu hafta Steam fiyatı 1000 TL'yi aşan, son yılların dikkat çeken oyunlarından biri saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.

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Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 1000 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan The Callisto Protocol olacak.

Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 1000 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan The Callisto Protocol olacak.

Bizleri geleceğin pek de parlak olmayan bir manzarasına dahil eden The Callisto Protocol uzayın derinliklerinde dehşeti oyuncuya iliklerine kadar hissettiriyor. Yüksek güvenlikli bir uzay hapishanesinde neler olduğunu anlamaya çalışırken bir yandan da bu dehşetten kaçmaya çalışan mahkum Jacob Lee'nin yolculuğuna eşlik ederken kendimizi de tüylerimiz diken diken bulduğumuz oyun saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Epic Games Store hesabınızla platforma girdikten sonra anasayfadaki 'bedava oyunlar' bölümünün altında yer alan oyunu bulun ve tıklayın. Ardından 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

The Callisto Protocol'e ücretsiz sahip olmak için ise süremiz kısıtlı.

The Callisto Protocol'e ücretsiz sahip olmak için ise süremiz kısıtlı.

22 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak The Callisto Protocol bir hafta boyunca, yani 29 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak. Kısacası elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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