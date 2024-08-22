Steam Fiyatı 1000 TL'yi Aşan Popüler Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Bizleri geleceğin pek de parlak olmayan bir manzarasına dahil eden The Callisto Protocol uzayın derinliklerinde dehşeti oyuncuya iliklerine kadar hissettiriyor. Yüksek güvenlikli bir uzay hapishanesinde neler olduğunu anlamaya çalışırken bir yandan da bu dehşetten kaçmaya çalışan mahkum Jacob Lee'nin yolculuğuna eşlik ederken kendimizi de tüylerimiz diken diken bulduğumuz oyun saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.