Efsane Geri Dönüyor: Civilization 7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Herhangi bir erteleme olmazsa 11 Şubat 2025 tarihinde karşımızda göreceğimiz oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC kanadında da Steam'de çıkış yapacak. Oyunun ön sipariş fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.