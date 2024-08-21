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Efsane Geri Dönüyor: Civilization 7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Efsane Geri Dönüyor: Civilization 7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 17:40

Strateji türünün en popüler ve de köklü serilerinden Civilization geri dönüyor! Civilization 7'nin ilk fragmanı ve çıkış tarihi Gamescom açılış gecesinde paylaşıldı.

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İlk Civilization oyunuyla 1991 yılında tanıştığımıza inanabiliyor musunuz?

İlk Civilization oyunuyla 1991 yılında tanıştığımıza inanabiliyor musunuz?

Tam 33 yılı deviren ve müthiş bir hayran kitlesi bulunan Civilization serisinin son oyununa ise 2016 yılında kavuşmuştuk. Kısacası yeni bir oyun görmenin zamanı geldi de geçiyordu!

Beklediğimize değdi ve Civilization 7 nihayet karşımızda!

Peki Civilization 7 ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?

Peki Civilization 7 ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?

Herhangi bir erteleme olmazsa 11 Şubat 2025 tarihinde karşımızda göreceğimiz oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC kanadında da Steam'de çıkış yapacak. Oyunun ön sipariş fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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