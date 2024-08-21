Efsane Geri Dönüyor: Civilization 7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı
Efsane Geri Dönüyor: Civilization 7'nin Çıkış Tarihi Açıklandı
Strateji türünün en popüler ve de köklü serilerinden Civilization geri dönüyor! Civilization 7'nin ilk fragmanı ve çıkış tarihi Gamescom açılış gecesinde paylaşıldı.
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İlk Civilization oyunuyla 1991 yılında tanıştığımıza inanabiliyor musunuz?
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Beklediğimize değdi ve Civilization 7 nihayet karşımızda!
Peki Civilization 7 ne zaman ve hangi platformlar için çıkacak?
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