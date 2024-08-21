Amerikalı Ünlü Yayıncı Canlı Yayında Roblox Yasağı İçin Dışişleri Bakanlığı'nı Aradı!

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla yasaklanan Roblox'a getirilen erişim engeline sebep olarak çocuk istismarına sebep olabilecek içerikler gösterilirken platformla yapılan görüşmeler neticesinde tartışmalı 'Vergiden Kaçış' oyunu gibi kimi içerikler de kaldırılarak yaratıcıları da platformdan yasaklandı.