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Amerikalı Ünlü Yayıncı Canlı Yayında Roblox Yasağı İçin Dışişleri Bakanlığı'nı Aradı!

Amerikalı Ünlü Yayıncı Canlı Yayında Roblox Yasağı İçin Dışişleri Bakanlığı'nı Aradı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 15:17

Dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox'un ülkemizde yasaklanmasının yankıları devam ederken Amerikalı ünlü yayıncı Steak canlı yayında konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nı arayıp garip bir isyanda bulundu.

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Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan Roblox ülkemizde 7 Ağustos tarihinden beri yasaklı durumda.

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan Roblox ülkemizde 7 Ağustos tarihinden beri yasaklı durumda.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla yasaklanan Roblox'a getirilen erişim engeline sebep olarak çocuk istismarına sebep olabilecek içerikler gösterilirken platformla yapılan görüşmeler neticesinde tartışmalı 'Vergiden Kaçış' oyunu gibi kimi içerikler de kaldırılarak yaratıcıları da platformdan yasaklandı.

Roblox'un ülkemizde yasaklanması global çapta da konuşuluyor. Amerikalı ünlü yayıncı Stake ise canlı yayında Roblox yasağına Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak çözüm aradı.

Türkiye'deki oyuncular globalden destek toplamaya devam ediyorlar.

Türkiye'deki oyuncular globalden destek toplamaya devam ediyorlar.

#SaveRoblox etiketiyle X'de dünya gündemine girmeyi başaran oyuncular bunun yanında globaldeki ünlü isimlere de konuyu anlatarak destek topluyorlar. Binlerce kişi tarafından izlenen Kai Cenat ve IShowSpeed'in Minecraft yayınında da ikili konuyla ilgili konuşmaktan geri durmamıştı.

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