Amerikalı Ünlü Yayıncı Canlı Yayında Roblox Yasağı İçin Dışişleri Bakanlığı'nı Aradı!
Amerikalı Ünlü Yayıncı Canlı Yayında Roblox Yasağı İçin Dışişleri Bakanlığı'nı Aradı!
Dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox'un ülkemizde yasaklanmasının yankıları devam ederken Amerikalı ünlü yayıncı Steak canlı yayında konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nı arayıp garip bir isyanda bulundu.
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Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan Roblox ülkemizde 7 Ağustos tarihinden beri yasaklı durumda.
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Roblox'un ülkemizde yasaklanması global çapta da konuşuluyor. Amerikalı ünlü yayıncı Stake ise canlı yayında Roblox yasağına Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak çözüm aradı.
Türkiye'deki oyuncular globalden destek toplamaya devam ediyorlar.
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