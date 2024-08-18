Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Roblox Yasağının Sebeplerinden Olduğu Söylenen "Vergiden Kaçış" Oyununa Yasak

Roblox Yasağının Sebeplerinden Olduğu Söylenen "Vergiden Kaçış" Oyununa Yasak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 12:02

Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Roblox'un yasaklanmasının ardındaki sebeplerden olarak gösterilen 'Vergiden Kaçış' oyununa Roblox tarafından yasak geldi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizde geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Roblox geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı.

Ülkemizde geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Roblox geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı.

Özellikle yaşça küçük oyuncular arasında hayli popüler olan Roblox'un yasaklanmasına sebep olarak ise çocuk istismarı şüpheleri ve çocuklara uygun olmayan içeriklerin varlığı gösterilmişti.

Sosyal medyada ise Roblox yasağının arkasındaki sebeplerden biri olarak platformda yer alan "Vergiden Kaçış" isimli oyun da gösteriliyor.

Sosyal medyada ise Roblox yasağının arkasındaki sebeplerden biri olarak platformda yer alan "Vergiden Kaçış" isimli oyun da gösteriliyor.

Oyuncuların peşlerindeki vergilerden kaçarak hayatta kalmaya çalıştığı oyun Roblox üzerinden herkes tarafından ücretsiz bir biçimde erişilebiliyordu.

Sosyal medyada kullanıcıların Roblox yasağına sebep olarak gösterdikleri "Vergiden Kaçış" oyunu Roblox tarafından yasaklanarak platformdan kaldırıldı. Sebep ise vergi kaçırmaya teşvik etme.

Sosyal medyada kullanıcıların Roblox yasağına sebep olarak gösterdikleri "Vergiden Kaçış" oyunu Roblox tarafından yasaklanarak platformdan kaldırıldı. Sebep ise vergi kaçırmaya teşvik etme.
twitter.com

Roblox tarafından oyunun platformdan kaldırılmasına sebep olarak gönderilen metin ise şöyle:

'Banaverigiver adlı hesap Türkiye'deki politikacılar hakkında içerik yayınlama ve kullanıcılara vergi kaçakçılığı yapmayı teşvik etme içeriğine sahip bir deneyim ve grup yayınladığı için Roblox Topluluk Standartları: Politik İçerik (Ref: Türkiye'deki politikacılar hakkında içerik barındırma ve kullanıcılara vergi kaçırmayı teşvik etme) ihlalinden dolayı bir moderasyon işlemine tabi tutuldu. Mevcut tüm kanıtları inceledikten sonra, bu davranışın sonucu değiştirilmeyecektir. Sonuçlar en son ihlalin ciddiyetine ve kaydedilen önceki moderasyon olaylarına dayanarak hesaplara uygulanır. Daha fazla bilgi için Roblox Kullanım Şartları'nı inceleyebilirsiniz.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hazel

Hahahhahahahah işleri güçleri yok neyi kısıtlasak diye düşünüyorlar ulan 3 yaşındaki çocuk daha vergi ne demek onu bilmiyo beyinsizler ya

x

niye böyle bir oyun yapıldı onu düşünmüyorlar ama