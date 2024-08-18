Roblox Yasağının Sebeplerinden Olduğu Söylenen "Vergiden Kaçış" Oyununa Yasak
Roblox Yasağının Sebeplerinden Olduğu Söylenen "Vergiden Kaçış" Oyununa Yasak
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Ülkemizde geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Roblox geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı.
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Sosyal medyada ise Roblox yasağının arkasındaki sebeplerden biri olarak platformda yer alan "Vergiden Kaçış" isimli oyun da gösteriliyor.
Sosyal medyada kullanıcıların Roblox yasağına sebep olarak gösterdikleri "Vergiden Kaçış" oyunu Roblox tarafından yasaklanarak platformdan kaldırıldı. Sebep ise vergi kaçırmaya teşvik etme.
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Hahahhahahahah işleri güçleri yok neyi kısıtlasak diye düşünüyorlar ulan 3 yaşındaki çocuk daha vergi ne demek onu bilmiyo beyinsizler ya
niye böyle bir oyun yapıldı onu düşünmüyorlar ama