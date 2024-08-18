Roblox Yasağının Sebeplerinden Olduğu Söylenen "Vergiden Kaçış" Oyununa Yasak

Roblox tarafından oyunun platformdan kaldırılmasına sebep olarak gönderilen metin ise şöyle:

'Banaverigiver adlı hesap Türkiye'deki politikacılar hakkında içerik yayınlama ve kullanıcılara vergi kaçakçılığı yapmayı teşvik etme içeriğine sahip bir deneyim ve grup yayınladığı için Roblox Topluluk Standartları: Politik İçerik (Ref: Türkiye'deki politikacılar hakkında içerik barındırma ve kullanıcılara vergi kaçırmayı teşvik etme) ihlalinden dolayı bir moderasyon işlemine tabi tutuldu. Mevcut tüm kanıtları inceledikten sonra, bu davranışın sonucu değiştirilmeyecektir. Sonuçlar en son ihlalin ciddiyetine ve kaydedilen önceki moderasyon olaylarına dayanarak hesaplara uygulanır. Daha fazla bilgi için Roblox Kullanım Şartları'nı inceleyebilirsiniz.'