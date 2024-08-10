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VPN'le Roblox'a Giren Kardeşe Ablasından Acımasız Bir Şaka Geldi: "Bu Seferlik Ödemesek Olur mu?

VPN'le Roblox'a Giren Kardeşe Ablasından Acımasız Bir Şaka Geldi: "Bu Seferlik Ödemesek Olur mu?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 16:50 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 16:59

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Bildiğiniz üzere Instagram'ın ardından Roblox da kapanınca yasaklarda çocuklar da nasibini almış oldu. Onlar da çareyi yetişkinler gibi VPN'de buldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@busee1919/vid...
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Bir abladan, oyuna VPN ile giren kardeşine acımasız bir şaka geldi.

Bir abladan, oyuna VPN ile giren kardeşine acımasız bir şaka geldi.

Oyuna VPN ile girdiği için ceza ödemesi gerektiğini öğrenen miniğin panik anları sosyal medyada viral oldu.

Oyuna VPN ile girdiği için ceza ödemesi gerektiğini öğrenen miniğin panik anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o şaka;

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