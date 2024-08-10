VPN'le Roblox'a Giren Kardeşe Ablasından Acımasız Bir Şaka Geldi: "Bu Seferlik Ödemesek Olur mu?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@busee1919/vid...
Bildiğiniz üzere Instagram'ın ardından Roblox da kapanınca yasaklarda çocuklar da nasibini almış oldu. Onlar da çareyi yetişkinler gibi VPN'de buldu.
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Bir abladan, oyuna VPN ile giren kardeşine acımasız bir şaka geldi.
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Oyuna VPN ile girdiği için ceza ödemesi gerektiğini öğrenen miniğin panik anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o şaka;
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