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Her Takıma Lazım: Şiir Gibi CS2 Oynayan Yayıncı Akide Teyze ile Tanışın

Her Takıma Lazım: Şiir Gibi CS2 Oynayan Yayıncı Akide Teyze ile Tanışın

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 11:16

Twitch'te her telden yayına denk gelmek mümkünken gelin bugün sizi platformun en tonton ve tatlı yayıncısı ile tanıştıralım. Akide teyze hoş sohbeti ve oyunlardaki yeteneği ile binlerce kişinin kalbini çalmış durumda.

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Gelin sizi Akide teyze ile tanıştıralım. Kendisi başarılı bir Twitch yayıncısı ve "gamer".

Gelin sizi Akide teyze ile tanıştıralım. Kendisi başarılı bir Twitch yayıncısı ve "gamer".

59 yaşındaki Akide teyzemiz evli ve iki çocuk annesi. Ayrıca bir de kedisi olduğunu ve aslen Sivaslı olduğunu söyleyen Akide teyze Twitch'te 63 binden fazla aboneye sahip.

Çoğumuzun takım arkadaşlarının ders alması gereken Akide teyzemizin nasıl long tuttuğunu şöyle gösterelim. 👇

Akide teyzemizin muhteşem triple performansını da es geçemeyeceğiz.

Akide hanımın hayranları da hayli fazla.

Akide hanımın hayranları da hayli fazla.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Long'u da ben tutayım tamam... 😒

Long'u da ben tutayım tamam... 😒
twitter.com

Ne diyelim, ellerine sağlık Akide teyze! 🫡

Ne diyelim, ellerine sağlık Akide teyze! 🫡

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