Her Takıma Lazım: Şiir Gibi CS2 Oynayan Yayıncı Akide Teyze ile Tanışın
Her Takıma Lazım: Şiir Gibi CS2 Oynayan Yayıncı Akide Teyze ile Tanışın
Twitch'te her telden yayına denk gelmek mümkünken gelin bugün sizi platformun en tonton ve tatlı yayıncısı ile tanıştıralım. Akide teyze hoş sohbeti ve oyunlardaki yeteneği ile binlerce kişinin kalbini çalmış durumda.
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Gelin sizi Akide teyze ile tanıştıralım. Kendisi başarılı bir Twitch yayıncısı ve "gamer".
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Çoğumuzun takım arkadaşlarının ders alması gereken Akide teyzemizin nasıl long tuttuğunu şöyle gösterelim. 👇
Akide teyzemizin muhteşem triple performansını da es geçemeyeceğiz.
Akide hanımın hayranları da hayli fazla.
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Long'u da ben tutayım tamam... 😒
Ne diyelim, ellerine sağlık Akide teyze! 🫡
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