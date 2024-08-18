Amouranth'ın Sapığı Geri Döndü: Ünlü Yayıncı Korku Dolu Anlarını Anlattı
Amouranth'ın Sapığı Geri Döndü: Ünlü Yayıncı Korku Dolu Anlarını Anlattı
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Amouranth geçtiğimiz yıl evine gizlice girmeye çalışan bir sapık yüzünden kabusu yaşamıştı.
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Ancak Amouranth'ın sapığı başı güvenlik güçleriyle derde girmesine karşın yayıncının peşini hala bırakmış değil.
Amouranth katıldığı bir programda sapık takipçisi yüzünden yaşamaya devam ettiği korkuyu anlattı.
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