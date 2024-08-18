Amouranth'ın Sapığı Geri Döndü: Ünlü Yayıncı Korku Dolu Anlarını Anlattı

YouTube'da Pillow Talk kanalına konuk olan Amouranth 'Onu hâlâ ara sıra dikkatimi çekmeye çalışırken görüyorum. Bu Estonya'dan gelen adam, çılgın olan” ifadelerini kullanırken takıntılı takipçinin Florida'da yaşadığını ve kefaletle serbest bırakıldıktan sonra da peşini bırakmadığını anlattı. 'Hala ne zaman sohbeti açsam ve izleyicilerimle sohbet etsem Discord'uma geliyor. Gelip garip davranıyor ve arka planda uyuşturucu babasının sesini duyuyoruz. Bu çok garip'.