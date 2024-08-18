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Amouranth'ın Sapığı Geri Döndü: Ünlü Yayıncı Korku Dolu Anlarını Anlattı

Amouranth'ın Sapığı Geri Döndü: Ünlü Yayıncı Korku Dolu Anlarını Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 17:25

İnternet aleminin en olaylı ve ünlü yayıncılarından Amouranth'a adeta kabusu yaşatan sapık hapis cezasına karşın hala yayıncının peşini bırakmış değil.

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Amouranth geçtiğimiz yıl evine gizlice girmeye çalışan bir sapık yüzünden kabusu yaşamıştı.

Amouranth geçtiğimiz yıl evine gizlice girmeye çalışan bir sapık yüzünden kabusu yaşamıştı.

İnternet aleminin başı dertten kurtulmayan ünlü yayıncısı bir süredir kendisini takip eden ve evine girmeye çalışan sapık takipçisi yüzünden tedirginken Estonyalı takipçi işi bir adım daha ileri taşıyarak yayıncının bahçesine gizemli bir paket bırakmıştı.

Ancak Amouranth'ın sapığı başı güvenlik güçleriyle derde girmesine karşın yayıncının peşini hala bırakmış değil.

Ancak Amouranth'ın sapığı başı güvenlik güçleriyle derde girmesine karşın yayıncının peşini hala bırakmış değil.

Amouranth'ın evine gizlice girmeye çalışan, daha sonrasında ise evin bahçesine gizemli bir paket ve anahtar bıraktıktan sonra nihayetinde yakayı ele veren Estonyalı adam kefaletle serbest bırakılmış. Görünüşe göre başına gelenler ise takıntılı takipçiyi sevdasından vazgeçirebilmiş değil.

Amouranth katıldığı bir programda sapık takipçisi yüzünden yaşamaya devam ettiği korkuyu anlattı.

Amouranth katıldığı bir programda sapık takipçisi yüzünden yaşamaya devam ettiği korkuyu anlattı.

YouTube'da Pillow Talk kanalına konuk olan Amouranth 'Onu hâlâ ara sıra dikkatimi çekmeye çalışırken görüyorum. Bu Estonya'dan gelen adam, çılgın olan” ifadelerini kullanırken takıntılı takipçinin Florida'da yaşadığını ve kefaletle serbest bırakıldıktan sonra da peşini bırakmadığını anlattı. 'Hala ne zaman sohbeti açsam ve izleyicilerimle sohbet etsem Discord'uma geliyor. Gelip garip davranıyor ve arka planda uyuşturucu babasının sesini duyuyoruz. Bu çok garip'.

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