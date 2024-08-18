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WWE Güreşçisi Randy Orton'dan Elden Ring İtirafı: 600 Saati Devirmiş!

WWE Güreşçisi Randy Orton'dan Elden Ring İtirafı: 600 Saati Devirmiş!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 16:04

WWE yıldızı ve şovun en popüler güreşçilerinden Randy Orton da The Lands Between'de kendini kaybedenlerdenmiş! Randy Orton Elden Ring'de 600 saati devirdiğini ve oyun hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki gibi iki efsanenin kaleminden çıkan Elden Ring oyun dünyasının kasıp kavurmaya devam ediyor.

George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki gibi iki efsanenin kaleminden çıkan Elden Ring oyun dünyasının kasıp kavurmaya devam ediyor.

Oyuncularla buluştuğu 2022 yılında pek çok ödülü silip süpüren, bu yıl çıkan Shadow of Erdtree DLC'si ile ise bize başında sabahlayacak yeni bir bağımlılık hediye eden Elden Ring hala çok satanlar listelerinden de düşmüyor.

Elden Ring meğer WWE'nin efsane güreşçilerinden Randy Orton'un da aklını başından almış.

Elden Ring meğer WWE'nin efsane güreşçilerinden Randy Orton'un da aklını başından almış.

Kendisi de eski bir WWE güreşçisi olan Cody Rhodes'un YouTube'da yayınlanan What Do You Wanna Talk About programına konuk olan Orton omuzundan bir sakatlık geçirdikten sonra ameliyat olduğunu ve dinlenme döneminde elden Ring'in dünyasında kendini kaybederek 600 saatten fazla oynadığını belirtti.

Randy Orton yoğun programı içinde oyun oynamaya nasıl vakit bulduğunu da anlattı.

Randy Orton yoğun programı içinde oyun oynamaya nasıl vakit bulduğunu da anlattı.

Bir zamanlar oyun oynamasıyla dalga geçtiği Rhodes'a Elden Ring aşkını filtresiz anlatan Orton 'Kardeşim, içinde kayboluyorum. Çocuklar uyuyor, karıma iPad'i veriyorum ve 'hey, Amazon'dan bir şeyler al' diyorum ve sonra sadece oynuyorum. Tanrım, evimde her gün Noel gibi' ifadelerini kullandı.

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