WWE Güreşçisi Randy Orton'dan Elden Ring İtirafı: 600 Saati Devirmiş!
WWE Güreşçisi Randy Orton'dan Elden Ring İtirafı: 600 Saati Devirmiş!
WWE yıldızı ve şovun en popüler güreşçilerinden Randy Orton da The Lands Between'de kendini kaybedenlerdenmiş! Randy Orton Elden Ring'de 600 saati devirdiğini ve oyun hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
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George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki gibi iki efsanenin kaleminden çıkan Elden Ring oyun dünyasının kasıp kavurmaya devam ediyor.
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Elden Ring meğer WWE'nin efsane güreşçilerinden Randy Orton'un da aklını başından almış.
Randy Orton yoğun programı içinde oyun oynamaya nasıl vakit bulduğunu da anlattı.
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