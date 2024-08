WWE Güreşçisi Randy Orton'dan Elden Ring İtirafı: 600 Saati Devirmiş!

Kendisi de eski bir WWE güreşçisi olan Cody Rhodes'un YouTube'da yayınlanan What Do You Wanna Talk About programına konuk olan Orton omuzundan bir sakatlık geçirdikten sonra ameliyat olduğunu ve dinlenme döneminde elden Ring'in dünyasında kendini kaybederek 600 saatten fazla oynadığını belirtti.