Hüseyin Kocabıyık Kimdir, AKP'den Neden İhraç Edildi?
Hüseyin Kocabıyık Kimdir, AKP'den Neden İhraç Edildi?
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Hüseyin Kocabıyık kimdir?
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Hüseyin Kocabıyık AKP'den Neden İhraç Edildi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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