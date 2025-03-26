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Hüseyin Kocabıyık Kimdir, AKP'den Neden İhraç Edildi?

Hüseyin Kocabıyık Kimdir, AKP'den Neden İhraç Edildi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 13:15

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi. Bu ihraç kararının ardından Hüseyin Kocabıyık’ın hayatı ve neden ihraç edildiği araştırılmaya başlandı. Peki Hüseyin Kocabıyık kimdir, AKP’den neden ihraç edildi?

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Hüseyin Kocabıyık kimdir?

Hüseyin Kocabıyık kimdir?

Hüseyin Kocabıyık, 16 Ocak 1963’te Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunu olan Kocabıyık, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde master derecesi aldı. 

Kocabıyık, 53, 54 ve 55. Hükümette Başbakan Başdanışmanlığı yaptı. Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Kocabıyık, çeşitli gazetelerde de bir dönem köşe yazarlığı yaptı.

Hüseyin Kocabıyık, 2015-2018 yılları arasında AKP İzmir Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

Hüseyin Kocabıyık AKP'den Neden İhraç Edildi?

Hüseyin Kocabıyık AKP'den Neden İhraç Edildi?

AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermiş ve “Erdoğan sen aslında kendine darbe yaptın” ifadelerini kullanmıştı.

Kocabıyık bu sözlerinin ardından AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edilmişti. 

Hüseyin Kocabıyık 26 Mart Çarşamba günü partiden ihraç edildi. 

Kocabıyık, X hesabından yaptığı bir paylaşımla kararı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’nde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kocabıyık, şu sözlerle sitem etti:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. 

Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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