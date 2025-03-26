Hüseyin Kocabıyık Kimdir, AKP'den Neden İhraç Edildi?

AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermiş ve “Erdoğan sen aslında kendine darbe yaptın” ifadelerini kullanmıştı.

Kocabıyık bu sözlerinin ardından AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edilmişti.

Hüseyin Kocabıyık 26 Mart Çarşamba günü partiden ihraç edildi.

Kocabıyık, X hesabından yaptığı bir paylaşımla kararı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’nde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kocabıyık, şu sözlerle sitem etti:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım.

Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”